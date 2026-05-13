Las obras de construcción de la Estación de Policía del municipio de Corozal, uno de los anhelos de la ciudadanía de la llamada Perla de la Sabana, están paralizadas.

Aunque no existe una versión oficial del porqué de dicha parálisis, pues el alcalde Bayron Ospina no respondió las llamadas que se le hicieron, una fuente le aseguró a este medio que ello se debe a que el consorcio encargado de esta no le ha pagado a los trabajadores y a los proveedores por lo que hasta ahora han realizado.

La obra, registrada en el SECOP I con el proyecto L-AM-CS-001-01-23 que contempla los estudios, diseño y construcción de una Estación Base de Distrito Tipo A en el municipio de Corozal, tiene una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

La ciudadanía le pide a los entes de control que le pongan la lupa a este proyecto en aras de que entre a funcionar la nueva estación de Policía, al igual que reclaman más y mejores medios para que la fuerza pública amplíe sus patrullajes y se mejoren las condiciones de seguridad y de percepción en la segunda ciudad del departamento de Sucre.