Ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Salud y Personería del municipio de Sucre-Sucre fueron denunciados, por presuntos actos de corrupción, el alcalde y el gerente del hospital de esta población de la Mojana, Assad Elías Cure Hernández y Diógenes Jiménez Niño, respectivamente.

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De acuerdo con la denuncia de cinco folios que presentó el abogado y veedor Elkin Luis Vanegas Rincón, y a la que EL HERALDO tuvo acceso, en el municipio y en el Hospital están ejecutando obras y programas con recursos de regalías y de la Nación que presentan sobrecostos y actos de corrupción.

Relata de manera concreta que en el Hospital Santa Catalina de Sena hay “contratos chimbos de personas que nunca han venido a laborar a la ESE del municipio de Sucre-Sucre y que cobran el sueldo y posteriormente entregan la coima al alcalde del municipio y al director de la ESE Santa Catalina de Sena”.

Además, al igual que los contratos chimbos también lo son los informes que presentan. EL HERALDO supo que esto se está presentando con los médicos especialistas de los esquemas básicos de salud que es un programa del orden Nacional y que en Sucre—Sucre estarían facturando especialidades que no se está prestando porque a las comunidades a las que van son tres auxiliares de enfermería a tomar la presión arterial. Estas son llevadas en un transporte que es pagado a altos costos “para luego dar otras coimas” a los funcionarios denunciados.

En el tema de los sobrecostos la denuncia cobija a las obras de remodelación de la de la Casa de la Cultura que están valoradas en 600 millones de pesos, pero que los trabajos realizados y los materiales utilizados no alcanzan ese monto.

Como quiera que el veedor ha hecho público este inconformismo, el pasado 4 de mayo, dice el denunciante, el alcalde intentó agredir, pero eso no se consumó porque personas que estaban en el sitio intervinieron “y posteriormente me amenazó de muerte”, por lo que pide protección ante los entes donde denuncia los hechos.

EL HERALDO quiso conocer la versión del alcalde sobre estos hechos, pero no fue posible porque no respondió las llamadas, sin embargo, a través de un comunicado a la opinión pública dijo: “Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación relacionada con supuestos actos de corrupción, apropiación de recursos públicos, amenazas, persecuciones, agresiones o conductas delictivas atribuidas a mi persona, a mi familia o a miembros de la administración municipal, las cuales carecen de sustento probatorio y afectan no solo mi dignidad personal, sino también la institucionalidad del municipio de Sucre”.