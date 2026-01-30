Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón hizo su arribo al departamento de Sucre, más exactamente al municipio de Sucre-Sucre para inaugurar un Centro de Atención de Fiscalía (CAF).

Lea también: ‘John Valdez’: más que un tinto, toda una historia de vida

Hacia las 9:00 de la mañana de este viernes 30 de enero la jefe del ente investigador-acusador arribó a la tierra que tanto inspiró las obras del nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Bajar los delitos de alto impacto, clave del búnker de la Fiscalía en Soledad

Fue recibida por una comisión que encabezó la gobernadora Lucy García Montes y el sacristán Javier Camargo, quien además trabaja en el área cultural del municipio, por lo que fue el encargado de ilustrar a la fiscal General sobre los lugares a los que se refiere Gabo en sus obras.

La presencia de la fiscal en esta zona del sur del departamento de Sucre se debe a la inauguración del renovado Centro de Atención de Fiscalía (CAF) que se sitúa frente al Malecón.

Lea también: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

Al evento asisten personalidades de la rama judicial del orden nacional y funcionarios del departamento de Sucre que desde bien temprano arribaron al municipio en al menos 10 embarcaciones.

Sin embargo, el malestar entre la ciudadanía, los veedores y los líderes de la Mojana es generalizado porque no fueron tenidos en cuenta para asistir al evento que ellos han tenido que apreciar a la distancia y detrás de las barreras de seguridad que les fueron colocadas.

“No se justifica que un sitio que es para la atención de la ciudadanía sea inaugurado sin ciudadanos y sin sus representantes”, le dijo a EL HERALDO el veedor y periodista Obman Campo Bueno.

Lea también: Alcalde de Pedraza, Magdalena, resultó herido durante intento de atraco en el norte de Barranquilla

Los veedores y líderes se quedaron con las ganas de poner en conocimiento de la fiscal tantos actos de presunta corrupción que los aquejan y que por años los han mantenido en la más graves condiciones de abandono.

El CAF ya funcionaba en Sucre-Sucre, pero la Fiscalía al recibir el bien inmueble donado por el municipio le hizo las adecuaciones que hoy ponen al servicio de la ciudadanía.