la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón hizo su arribo al departamento de Sucre, más exactamente al municipio de Sucre-Sucre para inaugurar un Centro de Atención de Fiscalía (CAF).

Hacia las 9:00 de la mañana de este viernes 30 de enero la jefe del ente investigador-acusador arribó a la tierra que tanto inspiró las obras del nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Fue recibida por una comisión que encabezó la gobernadora Lucy García Montes y el sacristán Javier Camargo, quien además trabaja en el área cultural del municipio, por lo que fue el encargado de ilustrar a la fiscal General sobre los lugares a los que se refiere Gabo en sus obras.

La presencia de la fiscal en esta zona del sur del departamento de Sucre se debe a la inauguración del renovado Centro de Atención de Fiscalía (CAF) que se sitúa frente al Malecón.

Al evento asisten personalidades de la rama judicial del orden nacional y funcionarios del departamento de Sucre que desde bien temprano arribaron al municipio en al menos 10 embarcaciones.

Sin embargo, el malestar entre la ciudadanía, los veedores y los líderes de la Mojana es generalizado porque no fueron tenidos en cuenta para asistir al evento que ellos han tenido que apreciar a la distancia y detrás de las barreras de seguridad que les fueron colocadas.

“No se justifica que un sitio que es para la atención de la ciudadanía sea inaugurado sin ciudadanos y sin sus representantes”, le dijo a EL HERALDO el veedor y periodista Obman Campo Bueno.

Los veedores y líderes se quedaron con las ganas de poner en conocimiento de la fiscal tantos actos de presunta corrupción que los aquejan y que por años los han mantenido en la más graves condiciones de abandono.

El CAF ya funcionaba en Sucre-Sucre, pero la Fiscalía al recibir el bien inmueble donado por el municipio le hizo las adecuaciones que hoy ponen al servicio de la ciudadanía.