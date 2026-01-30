En medio del avance de las investigaciones sobre el accidente aéreo ocurrido el miércoles 28 de enero en Norte de Santander, donde 15 personas perdieron la vida, se conoció el último registro de audio del avión de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta-Ocaña.

Las grabaciones, obtenidas de las llamadas “cajas negras”, muestran los momentos finales de comunicación entre los pilotos y la torre de control, poco antes de que la aeronave desapareciera de los radares.

Mario Caicedo/EFE AME9488. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Personal de búsqueda y rescate remueve este jueves, los restos de un avión que se estrelló el 28 de enero de 2026 en zona rural del municipio de La Playa de Belén (Colombia). Satena informó en un comunicado que la delegación está formada por personal de la aerolínea; de la empresa Searca, operadora del vuelo y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) "con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander". EFE/ Mario Caicedo

El hecho tuvo lugar la tarde del miércoles, cuando el Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, estaba a solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. El avión se precipitó en el sector de Playa de Belén, específicamente en Alto el Buey, en la zona rural de Curasica, un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.

Último audio del avión

Según la transcripción divulgada, la última comunicación ocurrió cuando la tripulación notificó a la torre de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.

“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en la grabación, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando las instrucciones correspondientes, ya que no se reportaba tránsito aéreo en la zona.

Transcripción del audio:

Piloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso

Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso Torre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.

Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña. Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.

Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción. Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.

Asimismo, minutos después de este intercambio, la aeronave desapareció de los radares, y se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, que terminaron con la confirmación del accidente horas más tarde.

Por otro lado, las autoridades destacaron que este audio es fundamental para esclarecer lo sucedido en los últimos instantes del vuelo. “Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Mario Caicedo/EFE AME9483. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Fotografía que muestra los restos de un avión de la aerolínea Satena este jueves, en La Playa de Belén ( Colombia). El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó ayer del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de 25 minutos con destino al aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa cercana a su destinocon 15 personas a bordo y que fallecieron en el siniestro. EFE/ Mario Caicedo

Avances en la investigación

La Aeronáutica Civil informó que los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, ya fueron recuperados y asegurados, lo que marca un nuevo avance en la investigación. El director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, explicó que estos registros serán comparados con la evidencia hallada en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

“Contar con los grabadores de vuelo y de cabina nos permite avanzar en una etapa clave de la investigación. Ya tenemos una línea inicial de trabajo, que deberá ser validada con el análisis completo de datos y evidencias recolectadas en terreno”.