El trágico accidente de la avioneta de la aerolínea estatal Satena tiene conmocionado a todo el país, luego de conocerse la muerte de 13 pasajeros y dos tripulantes el pasado miércoles. La aeronave cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander, y el vuelo duraba alrededor de 23 minutos, sin embargo nunca llegó a su destino.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, coronel Álvaro Bello, confirmó en entrevista con La FM que los cuerpos ya fueron recuperados, y que ahora están sujetos al procedimiento de identificación correspondiente.

Asimismo, fueron recuperados los grabadores de datos y cajas negras del avión. El coronel Bello explicó que estos elementos serán fundamentales para el análisis técnico del evento y para establecer los hechos relacionados con el vuelo.

Sobre las hipótesis del accidente, el director técnico de accidentes afirmó que “no puedo en este momento confirmar condiciones de combustible, peso y balance, condiciones operacionales” hasta que el equipo esté en el sitio del impacto.

Ver también: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”: hombre que halló la avioneta de Satena

El coronel añadió que, de manera paralela, el equipo investigador se encuentra en las instalaciones de la empresa administradora de la aeronave para determinar las causas del fatal siniestro.