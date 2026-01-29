Según información de La FM, en la tarde de este 28 de enero se conoció el testimonio de don Libardo Ascanio, un campesino que fue una de las primeras personas en llegar al sitio donde se accidentó una avioneta de la aerolínea Satena, en zona rural de Norte de Santander.

La aeronave transportaba a 15 personas, entre pasajeros y tripulantes, y había perdido contacto con la torre de control cerca del mediodía, mientras sobrevolaba esta región del país.

En entrevista con el medio, Ascanio explicó que al momento del siniestro las condiciones climáticas eran adversas, con presencia de niebla, lo que habría dificultado la visibilidad y provocado el accidente.

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, expresó el campesino.

Asimismo, señaló que en el lugar no se escucharon explosiones, disparos ni señales de un atentado, por lo que considera que se trató de una falla técnica.

“Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, sin nada”.

Don Libardo también indicó que al llegar al sitio del impacto no halló personas con vida y confirmó que los familiares de las víctimas ya se dirigían hacia la zona del accidente.

Identidades

Tripulación:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Pasajeros: