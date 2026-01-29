Con el paso de las horas se siguen conociendo imágenes del avión de Satena accidentado en zona rural del departamento de Norte de Santander. Decenas de personas que se acercaron al lugar del siniestro sacaron sus celulares para tomar fotografías y grabar la escena.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la vereda Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, situado a solo media hora de Ocaña.

Avión de Satena accidentado en Norte de Santander.

Los ciudadanos informaron a las autoridades sobre la ubicación de la aeronave siniestrada y reportaron que ninguno de sus ocupantes quedó con vida.

En los nuevos videos que circulan en redes sociales se observa de cerca el avión hecho añicos en una zona enmontada, mientras varias personas intentan encontrar cuerpos con vida entre los restos.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana de este miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca (...), sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

A bordo iban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y su asistente Natalia Acosta.

X @diogenesqa Diógenes Quintero, representante a la Cámara.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Mientras que la tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

Hipótesis

La primera línea de investigación que las autoridades competentes están abordando tiene que ver con las condiciones climáticas de la zona en la que se produjo el accidente aéreo.

Al parecer, se han registrado lluvias frecuentes desde hace varios días en la zona montañosa entre Cúcuta y Ocaña.

Pero es la densa nubosidad la que tendría relación con el siniestro, ya que es posible que la visibilidad para el piloto de la aeronave se haya reducido de manera importante en el área donde cayó.

Esta es la primera hipótesis que se conoce del hecho. Sin embargo, las autoridades continúan en labores de verificación para establecer las causas precisas del accidente.