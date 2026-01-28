Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, fue uno de los fallecidos este miércoles 28 de enero en un accidente aéreo registrado en el Catatumbo. La aeronave, con 15 pasajeros en total, se accidentó mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Leer también: Mintransporte y Aerocivil dan detalles del accidente aéreo en Catatumbo: “No hay sobrevivientes”

Las reacciones a la muerte del congresista, así como a la de las otras 14 personas, no se hicieron esperar. Parte de su equipo de trabajo, partidos políticos, funcionarios del Gobierno y familiares se pronunciaron en redes sociales.

El Partido de la U, al cual pertenecía Quintero, lamentó la muerte del congresista y de parte de su equipo de trabajo, que viajaba con él en la aeronave.

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, publicó el grupo político en su cuenta de X.

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

Por su parte, otros integrantes del equipo de trabajo de Diógenes, publicaron un sentido mensaje en sus redes sociales, despidiendo al representante.

“Se nos fue el alma del equipo. Hoy la vida se llevó a las alas de este equipo, Diógenes Quintero, un hombre que durante toda su vida sirvió a quien más lo necesitó y Natalia Acosta, quien cuidó siempre de todo el equipo y llenó cada espacio de felicidad.

“Buen viaje, amigos. Compartir la vida con ustedes fue un enorme privilegio. En memoria de Diógenes Quintero”, se lee en parte del comunicado publicado por el equipo de Quintero.

Asimismo, el Centro Democrático también se pronunció al respecto, lamentando la muerte del político y solidarizándose con familiares y allegados.

“El Centro Democrático lamenta el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, que dejó como saldo la pérdida de todos los ocupantes de la aeronave.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros y tripulantes fallecidos, entre ellos el congresista Diógenes Quintero. ¡Solidaridad y fortaleza!“, se lee en el mensaje.

Por parte del Gobierno nacional, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también publicó un sentido mensaje, recordando que compartió mucho con Quintero en la vida política.

Importante: Esta es la primera hipótesis sobre el accidente de la aeronave de Satena en Norte de Santander que dejó 15 muertos

“Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de mi amigo, coterráneo y compañero en la causa de la paz y el cambio, Diógenes Quintero, junto a otras 14 personas, en un accidente aéreo ocurrido en una aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Nacido en Hacarí (Norte de Santander), Diógenes fue un congresista comprometido, representante de las curules de paz y un líder jugado por la transformación del Catatumbo. Se desempeñaba como presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y hacía parte de la coalición del Gobierno del Cambio en el Congreso de la República. Mis condolencias a su familia y a las familias de todas las personas que perdieron la vida en este trágico hecho", fue el mensaje del ministro.

Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de mi amigo, coterráneo y compañero en la causa de la paz y el cambio, Diógenes Quintero, junto a otras 14 personas, en un accidente aéreo ocurrido en una aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.



Nacido en Hacarí (Norte… pic.twitter.com/7nE0hJD0cZ — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 28, 2026

De igual forma, Armando Benedetti, ministro de Interior, lamentó también la partida de Diógenes Quintero y los demás pasajeros que murieron en el accidente aéreo.