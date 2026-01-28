Un total de 15 personas murieron este miércoles 28 de enero en un accidente aéreo que se registró en el Catatumbo, con una aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

Las investigaciones ya empezaron por parte de la misma aerolínea estatal y la Aerocivil, así como del Ministerio de Transporte. Lo que se conoció por ahora es que en el siniestro murieron Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, y Carlos Salcedo, candidato al Congreso.

Además, murieron otros 13 personas: capitán Miguel Vanegas; copiloto José de la Vega; Natalia Acosta; María Torcoroma; Maira Avendaño; Carmen Díaz; Anirley Osorio; Juan David Pacheco; Karen Liliana Párales; Rolando Peñalosa; Ana Quintero; Jineth Rincón; y Mayra Alejandra Sánchez Cristo.

¿Quién era Diógenes Quintero?

Diógenes Quintero era representante a la Cámara, elegido para el período 2022-2022 en una de las Curules de Paz de Norte de Santander. Era abogado de la Universidad Libre de Cúcuta, especialista en Derecho Administrativo. Fue fundador y presidente de la Asociación de Personeros de El Catatumbo, y asesor del despacho del Defensor Nacional.

“Fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, publicó el Partido de la U.

El oriundo de Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en el Catatumbo, era candidato para continuar en el Congreso.

“Desde muy joven ha estado comprometido con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social en su región. Fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del pueblo en Ocaña, cargos desde los cuales impulsó acciones para proteger a las comunidades más afectadas por el conflicto armado y la exclusión estatal. Su liderazgo territorial se consolidó como fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo”, se lee en su perfil en la página oficial de la Cámara de Representantes.

¿Quién era Carlos Salcedo?

Carlos Salcedo era un dirigente político que estaba inscrito como candidato para la Curul Especial de Paz por la región del Catatumbo en Norte de Santander. En su campaña resaltaba que estaba “comprometido con la paz y el desarrollo integral de la región”.

En julio de 2024, Salcedo fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por el Tablazo, en el Catatumbo.

“En el momento en el que empieza la balacera yo lo que hago es agacharme y tratar de abrir la puerta para salir por debajo. Cuando logro salir, el escolta también sale y me agarra del cuello, me tira y empezamos a bajar por una pendiente de la montaña durante siete minutos”, narró el líder, quien falleció en el accidente aéreo en Norte de Santander este 28 de enero, a Blu Radio, en ese momento.

Los otros fallecidos en el accidente aéreo en Catatumbo

En al accidente también fallecieron Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña, y su esposa María Sánchez; María Torcoroma Álvarez, comerciante de Río de Oro; el neurocirujano Rolando Peñaloza Gualdrón; y la asistente del congresista Quintero, Natalia Cristina Acosta Salcedo.

El piloto de la aeronave era el capitán Miguel Vanegas Baquero, quien era piloto desde octubre de 1996 en Aerocentro de Colombia Ltda. Registraba vuelos hacia Vichada, Medellín y Leticia y completaba más de 10 mil horas de vuelo sin incidentes.

Como copiloto iba el capitán José Joaquín de la Vega, oriundo de Medellín. Era piloto desde 1995 y trabajó en Aerolíneas Centrales de Colombia.