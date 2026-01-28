La avioneta de la aerolínea estatal Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander fue hallada horas después accidentada y con sus 15 ocupantes muertos.

Se encontró el avión de Satena desaparecida en el Catatumbo.



El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a ‘Noticias Caracol’ que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.

Entre los pasajeros figuraba Diógenes Quintero, representante a la Cámara por el partido de la U.

X @diogenesqa Diógenes Quintero, representante a la Cámara.

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

La avioneta accidentada es una Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, operada por la empresa Searca, según Satena.

Hipótesis

La primera línea de investigación que las autoridades competentes están abordando tiene que ver con las condiciones climáticas de la zona en la que se produjo el accidente aéreo.

Al parecer, se han registrado lluvias frecuentes desde hace varios días en la zona montañosa entre Cúcuta y Ocaña.

Pero es la densa nubosidad la que tendría relación con el siniestro, ya que es posible que la visibilidad para el piloto de la aeronave se haya reducido de manera importante en el área donde cayó.

Esta es la primera hipótesis que se conoce del hecho. Sin embargo, las autoridades continúan en labores de verificación para establecer las causas precisas del accidente.

El Ministerio de Transporte dio a conocer en un comunicado la lista de las 15 personas que iban a bordo de la aeronave:

