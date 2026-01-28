Un avión de la compañía Satena, con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron fuentes oficiales.

Leer más: Esta es la aeronave de Satena que perdió comunicación con 15 personas a bordo en Norte de Santander

Se conoció que la aeronave despegó este miércoles 28 de enero del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, y se dirigía hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que en la aeronave se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos… — Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Lea también: Desaparece aeronave de Satena con 15 personas a bordo en Norte de Santander

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Al parecer, la aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y solo le faltaban entre 7 y 8 minutos para llegar a su destino.

En Ocaña fue instalada una mesa de crisis con la participación del alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, con el fin de coordinar las labores de búsqueda y atención.