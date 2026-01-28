Una aeronave de la aerolínea estatal Satena es buscada desde el mediodía de este miércoles en el departamento de Norte de Santander, luego de que se perdiera toda comunicación con los centros de control aéreo mientras cubría una ruta hacia el municipio de Ocaña.

De acuerdo con la información preliminar, el avión —con capacidad para 19 pasajeros— tenía previsto aterrizar a las 12:10 p. m. en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero nunca llegó a su destino. La última ubicación registrada por los radares lo sitúa en un área comprendida entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia. En Ocaña fue instalada una mesa de crisis con la participación del alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, con el fin de coordinar las labores de búsqueda y atención.

Como medida preventiva, la aerolínea Satena canceló los vuelos posteriores que la aeronave debía cumplir hacia Cúcuta y Tibú. Según los itinerarios habituales, el avión había partido desde Medellín en horas de la mañana y debía completar un circuito que incluía escalas en Ocaña, Cúcuta y Tibú, antes de retornar a la capital de Antioquia.

Hasta el momento no se han entregado reportes oficiales sobre las causas de la pérdida de comunicación ni sobre la situación de los ocupantes. Las labores de rastreo se concentran en zonas rurales y de difícil acceso del norte del departamento.