La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que más de 860.000 ciudadanos entre los 18 y 60 años fueron seleccionados para desempeñarse como jurados de votación en las elecciones del próximo 8 de marzo en Colombia.

Combates entre disidencias de las Farc en San Vicente del Caguán dejan varios muertos

Informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez descarta responsabilidad del piloto: contaba con certificados vigentes

Cada vez más cerca la extradición de ‘Pipe Tuluá’: Gobierno ratifica su decisión de enviarlo a EE. UU.

Durante esta jornada, los votantes elegirán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar en las consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Para la entidad electoral, los jurados cumplen un papel fundamental en la transparencia del proceso.

Durante esta jornada, los votantes elegirán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar en las consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Para la entidad electoral, los jurados cumplen un papel fundamental en la transparencia del proceso.

¿Quiénes pueden ser jurados de votación?

Cualquier persona que tenga entre 18 y 60 años y haya cursado mínimo décimo grado puede ser seleccionada. Por esta razón, la Registraduría recomienda consultar directamente en su página web oficial si fue designado, ingresando el número de cédula.

La entidad recopila información de empresas públicas y privadas, instituciones educativas, partidos políticos y pequeños negocios. Con esos datos, se crea una base unificada que luego es validada con los registros oficiales.

La entidad recopila información de empresas públicas y privadas, instituciones educativas, partidos políticos y pequeños negocios. Con esos datos, se crea una base unificada que luego es validada con los registros oficiales.

Para estos comicios, más de 2,4 millones de personas fueron postuladas. Posteriormente, se realizó un sorteo público y digital en todos los municipios del país, garantizando una selección aleatoria.

En localidades con pocos habitantes, es común que algunas personas sean elegidas más de una vez en diferentes elecciones debido al número limitado de ciudadanos aptos.

Petro dice que reunión con Trump será “determinante” para él y la “vida de la humanidad”

Cada mesa cuenta con seis jurados, quienes deben votar en el mismo lugar donde prestan el servicio. Además, no pueden abandonar su puesto hasta finalizar el conteo y entregar la documentación correspondiente.

En total, el país tendrá cerca de 127.000 mesas habilitadas y más de 500 puestos de votación. En algunos de ellos se implementará identificación facial.

Esto puede pasarle si no cumple como jurado de votación

Quienes no cumplan con su labor sin justificación deberán pagar multas que pueden llegar hasta 10 salarios mínimos. En el caso de funcionarios públicos, la sanción podría incluir la destitución del cargo.

Los jurados deberán presentarse desde las 7:00 de la mañana y permanecer en el puesto hasta completar todo el proceso electoral. Para conocer si es jurado de votación ingrese a la página de la Registraduría.