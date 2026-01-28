El Ministerio de Justicia confirmó la resolución con la que se ratifica la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, hacia los Estados Unidos donde deberá responder por delitos relacionados con el narcotráfico.

Lea también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

Andrés Idárraga, ministro encargado, firmó el oficio con fecha del 26 de enero con el que se confirma el pedido del país norteamericano para responder por al menos tres delitos.

Su extradición ya había sido firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 11 de diciembre, y un día después la defensa del máximo cabecilla del grupo criminal La Inmaculada, que tiene su centro de operaciones en el Valle del Cauca, elevó una acción judicial para frenar el proceso.

Lea también: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

La solicitud llegó al despacho de a magistrada Hilda González Neira, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que declaró improcedente la tutela, argumentando que el pedido del jefe criminal no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, ya que el trámite de extradición aún no ha finalizado, por lo que tiene otros mecanismos judiciales para intentar frenar la decisión.

En su solicitud, ‘Pipe Tuluá’ alegó que se debe dejar sin efecto el concepto que emitió en su contra la Corte Suprema por una supuesta vulneración al “debido proceso, defensa, libertad personal y acceso a la administración de justicia”.

Lea también: Informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez descarta responsabilidad del piloto: contaba con certificados vigentes

No obstante, en su fallo el alto tribunal indicó que “en la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, ratificando que sí existió el debido proceso.

Además, el despacho recordó que el presidente Petro fue quien firmó la extradición, por lo que se trata de una decisión administrativa y, por lo tanto, su solicitud debe ser elevada ante los jueces administrativos.