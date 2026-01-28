El presidente Gustavo Petro una vez más está en el ojo del huracán tras unas fuertes declaraciones en las que afirmó que Jesucristo había sostenido una relación sentimental con María Magdalena. En medio de un discurso dado este martes 27 de enero durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Bogotá, el mandatario también aseguró que “Jesús hizo el amor”.

“Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento; y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas.”, dijo el jefe de Estado durante su intervención.

@petrogustavo blasfema contra Jesús diciendo que hizo el amor con María Magdalena pic.twitter.com/IDEDRHsvNV — Miguel de la Rosa (@arfotodigital) January 27, 2026

Las palabras del presidente Petro desataron reacciones de rechazo por parte de feligreses a través de redes sociales. Alberto Linero, escritor, teólogo y guía espiritual, se pronunció sobre las afirmaciones del mandatario y aclaró que no existen textos canónicos ni apócrifos que sustenten que Jesús “hizo el amor” con María Magdalena.

“Con todo respeto, no hay ningún texto ni apócrifo, ni canónico que hable de la posibilidad de que Jesús haya tenido sexo con María Magdalena. Entonces, ¿quién se lo dice? El Código Da Vinci. Pero el Código Da Vinci no es más que una novela moderna. El señor presidente que hable de lo que sabe.”, expresó Linero.

“Normalmente, lo que se suele citar es el Evangelio de Felipe, un texto del siglo III después de Cristo, que es gnóstico y ahí no se habla de sexo, se habla de beso. Y claro, los que no conocen el lenguaje gnóstico, creen que se trata de algo erótico. No, en el lenguaje gnóstico, el beso es símbolo de transmisión de conocimiento espiritual.”, explicó.

A su vez, Linero señaló que se debe “ser precisos cuando nos referimos a alguien que para nosotros es considerado sagrado”.