Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que afirmó que Nicolás Maduro estaría secuestrado en Estados Unidos, desataron una nueva controversia política a pocos días de su viaje a Washington, donde tiene previsto reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca.

Petro, dije que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos y lo “tienen que devolver (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

Desde distintos sectores políticos se advierte que estas afirmaciones podrían poner en riesgo el encuentro bilateral, e incluso abrir la puerta a una eventual cancelación.

La representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, integrante de la Comisión Segunda, cuestionó el momento y el alcance de los pronunciamientos del jefe de Estado.

“¿Serán sus declaraciones una excusa para no asistir a la reunión? Tal vez porque sabe que la reunión es políticamente riesgosa para su base ideológica. Aquí eleva el tono antes del encuentro creando un clima que justifique tal vez un enfriamiento o incluso una cancelación”, afirmó.

Por otro lado, el exembajador en Washington y hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón calificó los comentarios del mandatario como una “vergüenza”, y criticó duramente la postura asumida frente al régimen venezolano.

“Es una vergüenza lo de Petro. No solo se va para Washington a pedir que le devuelvan la visa y que lo saquen de la lista Clinton , en lugar de ir a trabajar por los colombianos, por proteger los intereses de Colombia, ahora peor anuncia que va a ir a abogar por un criminal como es Nicolás Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar”.

@petrogustavo defiende a un dictador simpatizante del terrorismo.



Debemos enfocarnos en acabar con los criminales en Colombia. Repararemos el daño a las relaciones internacionales de nuestro país.



Porque mereces algo mejor. pic.twitter.com/cCjR20bEEb — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 27, 2026

A estas reacciones se sumó la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien cuestionó lo que considera una doble moral en la política exterior del Gobierno.

“Defiende a Maduro, legitima tribunales de bolsillo y calla frente a la barbarie iraní. Pero eso sí, da lecciones morales hablando de Gaza. Con esa hipocresía gobierna el ‘cambio’”.

Defiende a Maduro, legitima tribunales de bolsillo y calla frente a la barbarie iraní.

Pero eso sí, da lecciones morales hablando de Gaza.

Con esa hipocresía gobierna el "cambio". https://t.co/m64VYVEocl — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) January 27, 2026

Por su parte, el también candidato presidencial Enrique Peñalosa advirtió que este tipo de mensajes podrían tener consecuencias negativas para el país, especialmente en la relación comercial con Estados Unidos.

“Los colombianos que vieron al presidente Petro diciendo que los Estados Unidos deben liberar a Maduro, sinceramente, ¿creen que estaba en su sano juicio o que estaba bajo algún efecto? Y recordemos que él tiene programada una cita con el presidente Trump que él mismo buscó. Y le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que eso que dijo Petro les sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país que más compra en el mundo productos colombianos cuya producción generan decenas de miles de empleos en Colombia”.

¿Ustedes creen que eso que acaba de hacer el Presidente Petro le sirve a los colombianos? Recordemos que los Estados Unidos es el país del mundo de lejos, que más compra productos colombianos, cuya producción genera decenas de miles de empleos. pic.twitter.com/c3tZ8QWBAa — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 27, 2026

También, desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero también reaccionó, señalando que el presidente estaría asumiendo un rol de defensa de Maduro.

“¡Qué vergüenza que el presidente de Colombia se convierta en el defensor de oficio del dictador Maduro y pida que lo devuelvan para que lo juzgue un tribunal de bolsillo en Venezuela! Y sigue hablando de Gaza mientras calla sobre la barbarie de sus amigos del régimen iraní”.

¡Qué vergüenza que el presidente de Colombia se convierta en el defensor de oficio del dictador Maduro y pida que lo devuelvan para que lo juzgue un tribunal de bolsillo en Venezuela!



Y sigue hablando de Gaza mientras calla sobre la barbarie de sus amigos del régimen iraní. https://t.co/mUI2Sza3D1 — Andrés Forero CD (@AForeroM) January 27, 2026

Finalmente, el expresidente Andrés Pastrana se sumó a las críticas y puso en duda la verdadera intención del mandatario frente a la reunión en Estados Unidos.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos”.