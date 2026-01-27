El presidente Gustavo Petro insistió este martes, durante un evento en Bogotá, que la conversación que mantuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump, lo llevó a modificar el discurso que tenía preparado ese día ante miles de personas en la Plaza Bolívar de la capital de la República.

Ya el mandatario colombiano había advertido lo del cambio de discurso ese mismo día, pero este martes dio más detalles de lo que contenía el escrito que iba a interpretar ese día.

“Trump me cambió el discurso, pero está escrito y dos personas lo tienen; algún día lo publicarán, porque era mi convocatoria a cómo teníamos que movernos como jaguar el día que Petro cayera en el Palacio cuidando la espada de Bolívar”, dijo Petro esta tarde.

Agregó: “Iba a invitar a todos los soldados de Colombia que, con permiso o sin permiso, llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadores al lado del batallón guardia presidencial que fundó Bolívar”.

Hay que recordar que Petro y Trump hablaron el pasado 7 de enero, a través de una larga llamada telefónica. El mandatario estadounidense luego lo invitó a la Casa Blanca, reunión que está programada para el próximo martes 3 de febrero.

Este mismo martes, Petro también se refirió a Estados Unidos, pero esta vez pidiendo que “regresen a (Nicolás) Maduro” para que sea juzgado en Venezuela.

“Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, dijo Petro, añadiendo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

“¿Cómo se les ocurre? Bombardear la patria de Bolívar. Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, dijo.