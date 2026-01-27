El exalcalde de Medellín y aspirante presidencial Daniel Quintero reaccionó con dureza a la decisión de la Registraduría Nacional de no admitir su inscripción en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo de 2026.

A través de un pronunciamiento público, Quintero calificó la determinación como “otro día triste para la democracia” y aseguró que la entidad electoral actuó por fuera del marco legal al impedir su participación en el mecanismo de selección del bloque progresista.

“Junto a Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras inscribimos el día de hoy la consulta del Frente por la Vida. La Registraduría, saltándose la ley, negó nuestra inscripción, cerrando de nuevo las puertas a la democracia”, afirmó el exmandatario.

Quintero señaló que llevará el caso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que calificó como la máxima autoridad en la materia, para que tome una decisión de fondo sobre su habilitación como precandidato.

“He pedido al Consejo Nacional Electoral que decida sobre este tema y de fondo, para que lo más pronto posible podamos inscribir nuestra candidatura”, manifestó.

El exalcalde también sugirió que existen intereses políticos detrás de la negativa de la Registraduría y afirmó que su aspiración representa un “cambio verdadero” que algunos sectores buscan frenar.

“Hay sectores interesados en detenernos porque representamos el cambio más profundo. La batalla continúa, seguimos adelante”, añadió.