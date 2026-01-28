El presidente Gustavo Petro tendrá una visa especial para viajar a los Estados Unidos y reunirse con su homólogo en Washington, Donald Trump, el próximo 3 de febrero a las 11:00 a. m. en la Casa Blanca.

Esto luego de que al mandatario colombiano se le hubiera revocado la visa tras participar en una protesta propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU de 2025.

Petro, además, fue incluido en la Lista Clinton, de narcotraficantes y terroristas, junto a su expareja Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por otro lado, durante un evento realizado este martes 27 de enero en Bogotá, el mandatario se refirió a la controversia en torno a su visa estadounidense y cuestionó la decisión de retirársela para luego restituirla.

“Me quitaron la visa y ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitan? No sé si fue por un rato o de manera definitiva”, afirmó.

La visa del mandatario, es un permiso especial por cinco días para que pueda ir y regresar sin inconvenientes.

Además, a la canciller Rosa Villavicencio, quien también asistirá al encuentro, también se le otorgará una visa especial luego de que hubiese renunciado a la suya en solidaridad con el jefe de Estado y señalando que era una decisión personal.

“Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno”, dijo en su momento.