El presidente Gustavo Petro tendrá una visa especial para viajar a los Estados Unidos y reunirse con su homólogo en Washington, Donald Trump, el próximo 3 de febrero a las 11:00 a. m. en la Casa Blanca.

Esto luego de que al mandatario colombiano se le hubiera revocado la visa tras participar en una protesta propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU de 2025.

Petro, además, fue incluido en la Lista Clinton, de narcotraficantes y terroristas, junto a su expareja Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A la canciller Rosa Villavicencio, quien también asistirá al encuentro, también se le otorgará una visa especial luego de que hubiese renunciado a la suya en solidaridad con el jefe de Estado y señalando que era una decisión personal. “Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno”, dijo en su momento.

También acudirán a la entrevista Raúl Moreno, jefe de gabinete; Andrés Hernández, asesor de comunicaciones, y cinco periodistas cuyos nombres aún no han sido confirmados.

De igual modo, se conoció que hay miembros del gabinete a los que les gustaría acompañar al primer mandatario en este viaje diplomático. Entre ellos estaría Armando Benedetti, jefe de la cartera política, quien hizo la solicitud a la Cancillería y envió sus fotografías a la espera de que se confirme si puede unirse a la comitiva o no.

El objetivo del viaje es recomponer las relaciones entre ambos países, averiadas desde 2025.