El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó en las últimas horas los decretos 0019 y 0020 que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 empleos. La firma de este decreto genera una reestructuración interna de la entidad.

Lea más: Ministerio del Interior firmó decreto que crea 6.870 empleos en la UNP

“Se hace necesario modificar la planta de personal, creando 6.870 empleos en la planta permanente de la UNP, de los cuales 1.170 fueron creados como planta temporal mediante el Decreto 1268 de 2024 y prorrogados por el Decreto 1595 de 2024, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo”, indicó el mininterior.

Según el presidente del sindicato, Giovanny Gallo, “estamos muy preocupados por el tipo de ingreso que va a tener el personal a la planta de la UNP, según el Decreto 0020 firmado por el ministro del Interior. Hay muchas cosas que no están claras, como el armamento, quién va a hacer la selección, cómo van a ingresar y en qué zonas se van a distribuir”.

Ver más: Procuraduría profirió cargos contra un docente que presuntamente maltrató física y verbalmente a una compañera

A través de su cuenta en X, el ministro volvió a pronunciarse y aseguró que “para los creativos y espontáneos: no ha habido ningún aumento en la planta de la @UNPColombia. Antes estaban tercerizados, hoy van a ser parte de la planta. Primero, eso da más estabilidad a los trabajadores, y segundo, nos ahorramos la plata que se paga por la tercerización. Acepto excusas”.