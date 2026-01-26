Este lunes 26 de enero se conoció que la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente Mauricio Enrique Martínez Corredor, por presuntos tratos irrespetuosos a una maestra.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el caso se registró en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, durante la celebración del día del educador en las instalaciones de la institución educativa, en el año 2024.

Al parecer, el docente agredió físicamente a la profesora y presuntamente, también usó expresiones calumniosas e injuriosas en su contra durante el evento.

Debido a lo anterior, el órgano de control busca esclarecer si el servidor público vulneró sus deberes “de tener una conducta basada en la moralidad, la transparencia, objetividad, legalidad, honradez, entre otros”.

La Procuraduría ha calificado las presuntas faltas del docente como grave, a título de dolo.

