Un policía fue asesinado en un ataque sicarial en Jamundí, municipio del departamento de Valle del Cauca, donde también resultó herido su hijo, un bebé de 10 meses, informó este lunes el director de la institución, general William Rincón.

Según reportes de las autoridades, el patrullero Carlos Pineda Castro se encontraba descansando cuando fue abordado la noche del domingo por un hombre “que le propinó múltiples impactos de bala”.

Su hijo, un bebé de 10 meses, “resultó herido en una de sus extremidades”, y fue trasladado a un centro médico en la capital del departamento, Cali, donde recibió atención médica y “se encuentra actualmente fuera de peligro”.

“Este crimen, cometido fuera del servicio y en un entorno familiar, traspasa todos los límites y demuestra el desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. Nada, absolutamente nada, legitima estos hechos”, escribió en X el director de la Policía.

¡𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗚𝗥𝗔𝗗𝗔. 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗡𝗢 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡!



Como Director y como padre, me embarga una profunda indignación y rechazo el vil asesinato del 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 𝗣𝗶𝗻𝗲𝗱𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼,… pic.twitter.com/RxPtziSAgO — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 26, 2026

En tanto, desde la Gobernación del Valle del Cauca, la mandataria regional Dilian Francisca Toro, condenó el ataque al patrullero y al menor de edad y anunció una recompensa para dar con los autores del crimen.

“Ante este repudiable hecho, el Gobierno departamental ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables y someterlos ante la justicia’’, puntualizó la gobernadora.

El uniformado de 35 años llevaba 15 años al servicio de la institución y se convierte en el quinto policía asesinado en Colombia en lo que va de 2026.

El municipio de Jamundí, ubicado en el área metropolitana de Cali, ha sido escenario recurrente de ataques y hechos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).