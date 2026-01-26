La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, finalmente sí estará presente en la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca. Leer también: “La carta es apenas la punta del iceberg”: Juan José Lafaurie Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras la salida de sus padres del Centro Democrático Según Blu Radio, la funcionaria recibió el aval para viajar a Estados Unidos y acompañar al presidente Petro, pese a no tener visa. Hay que recordar que la ministra de Relaciones Exteriores renunció al documento en solidaridad con el jefe de Estado colombiano. Esta noticia surge apenas días después de que Villavicencio sostuviera una llamada telefónica con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los puntos a tratar entre Petro y Trump. Se conoció que durante esa llamada Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro, pese a estar incluido en la ‘Lista Clinton’. El mandatario colombiano también tendrá protección del Servicio Secreto mientras esté en suelo estadounidense. También durante la llamada, de acuerdo a la canciller, se coordinó que en la reunión se tocarán temas como “la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”. La reunión entre los líderes de Estados Unidos y Colombia tendrá lugar tras un año marcado por fuertes desencuentros, durante el cual Trump impuso sanciones a Petro, lo acusó de ser un líder del narcotráfico y sugirió que sería el “siguiente” objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela. Importante: “No vamos a permitir la extorsión desde las cárceles”: minjusticia responde a denuncias de El Salvador En medio de esa guerra verbal, el Departamento del Tesoro incluyó en octubre pasado a Petro, a su esposa Verónica Alcocer; al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y al ministro colombiano de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’. La Administración de Trump retiró además la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro defendía su política antidrogas. No obstante, ambos rebajaron la tensión durante una llamada telefónica el pasado 7 de enero, tras la captura de Maduro en Caracas, y se emplazaron a mantener un encuentro próximamente en Washington. En ese contexto, el 14 de enero el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, visitó Washington para reunirse con altos funcionarios estadounidenses y abordar la cooperación bilateral contra el narcotráfico de cara a la cita entre Trump y Petro. Además, el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrence Cole, y el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John McNamara, se reunieron ayer en Bogotá con la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y con el director de la Policía, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de las acciones conjuntas frente a las economías ilícitas.