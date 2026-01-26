Autoridades en Medellín investigan la muerte de un ciudadano extranjero en la madrugada de este lunes 26 de enero, luego de que cayera del décimo piso de un edificio en el sector de El Poblado.

El reporte preliminar no registra la identificación del hombre, pero se pudo conocer que llevaba varios días en la ciudad. El hecho ocurrió exactamente en el edificio residencial Art Living, ubicado en la calle 12 # 40-95, ubicado en el exclusivo sector de Castropol.

De acuerdo a El Tiempo, desde el mismo edificio fue que se reportó el incidente. La llamada a emergencias a la línea 123 se realizó a las 6 de la mañana, reportando la caída de un hombe del edificio.

“Indicaron que escucharon un fuerte golpe y posteriormente observaron en la fuente de agua el cuerpo sin vida de una persona que al parecer se lanzó desde un apartamento del piso 10“, se lee en el reporte de la Policía.

Lo que se sabe es que el hombre había rentado el apartamento desde donde sucedieron los hechos a través de una página para arriendos de corta duración.

El hecho se registró justo cuando la capital antioqueña presenta gran afluencia de personas por los tres conciertos durante el fin de semana de Bad Bunny.

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación acudieron al sitio para hacer el levantemiento del cuerpo. Serán los encargados de identificar al hombre.