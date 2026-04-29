En un momento de alta tensión política de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia envió un mensaje contundente sobre quién llevará las riendas de un posible gobierno bajo su mando.

La controversia surgió tras las declaraciones de su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la propuesta de integrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa.

Valencia, lejos de retractarse de la propuesta o eludir lo dicho por Oviedo, reafirmó su autoridad y el carácter autónomo que imprimiría a su administración. “La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”, sentenció la candidata ante medios nacionales, dejando claro que las decisiones estratégicas de su gabinete no estarán sujetas a presiones externas ni de su propio equipo de campaña.

Propuesta de Álvaro Uribe en el Ministerio de Defensa genera fricciones en la fórmula presidencial

El origen del debate se remonta a un anuncio realizado por Valencia en Santa Rosa de Osos, Antioquia, donde planteó que el expresidente Uribe podría liderar la cartera de Defensa si ella llegara al poder.

Esta posibilidad fue recibida con cautela y rechazo por Juan Daniel Oviedo, quien, en entrevista con ‘El Radar’ de ‘Blu Radio’, señaló que esta dirección no era el mensaje que él consideraba adecuado para la campaña.

“Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”, explicó Oviedo.

No obstante, el candidato a la vicepresidencia matizó la situación al reconocer la naturaleza táctica de ciertos anuncios en el actual periodo electoral, señalando que en una campaña existen estrategias y mensajes que se dan desde un punto de vista estratégico.

Paloma Valencia proyecta un gabinete plural sin vetos para la derecha ni para la izquierda

Frente a las críticas que señalan la dificultad de unir corrientes políticas opuestas, Valencia defendió su visión de un gobierno integrador y plural. La candidata aseguró que su criterio de selección se basará en la eficacia y no solo en la ideología, buscando perfiles que abarquen desde el uribismo hasta sectores sociales.

“Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”, afirmó la senadora.

En ese sentido, fue enfática al rechazar cualquier tipo de exclusión de figuras que, a su juicio, posean experiencia probada. “Aquí no aceptamos vetos para nadie. El que sea bueno, como el presidente Uribe en materia de seguridad, ojalá se anime a ser mi ministro”, agregó.

Su visión, según explicó, incluye sumar especialistas de centro para áreas como la educación e incluso convocar a personas de izquierda que tengan un compromiso social real para sacar adelante al país.