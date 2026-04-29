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Por:  Redacción SEO

El programa Renta Ciudadana, operado por el Departamento de Prosperidad Social, es una de las principales estrategias del Gobierno para apoyar a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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A través de transferencias monetarias, este subsidio busca cubrir necesidades básicas como alimentación, arriendo y servicios públicos, además de impulsar la movilidad social.

El programa Renta Ciudadana, operado por el Departamento de Prosperidad Social, es una de las principales estrategias del Gobierno para apoyar a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad.

¿Quiénes pueden recibir Renta Ciudadana?

El programa prioriza a familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, especialmente aquellas que cuentan con personas con discapacidad, niños y niñas en primera infancia y adolescentes.

La selección se realiza mediante un cruce de información con bases de datos de entidades públicas y privadas, lo que permite identificar quiénes deben ingresar, permanecer o salir del programa.

Cortesía Prosperidad SocialRenta Ciudadana y Devolución del IVA.

Desde 2026, el proceso de selección utiliza información de entidades como la DIAN, la Registraduría y ministerios, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Este mecanismo permite mayor precisión y transparencia en la asignación de subsidios.

Paso a paso para consultar Renta Ciudadana de este mes

Para saber si es beneficiario, siga estos pasos:

  1. Ingrese a la página oficial del Departamento de Prosperidad Social
  2. Diríjase a la sección ‘Programas’ y seleccione ‘Renta Ciudadana’
  3. Haga clic en la opción ‘Consulte aquí si su hogar es beneficiario’
  4. Ingrese sus datos personales: tipo de documento, número y fecha de nacimiento
  5. Complete la verificación de seguridad
  6. Presione ‘Consultar’

El sistema le mostrará si hace parte del programa, además de información sobre pagos y ciclos pendientes.

Prosperidad SocialEl sistema le mostrará si hace parte del programa, además de información sobre pagos y ciclos pendientes.

¿Qué hacer si no aparece como beneficiario?

Si no figura en el listado o tiene dudas, puede acudir a la alcaldía de su municipio o contactar directamente al Departamento de Prosperidad Social a través de sus canales oficiales.

Allí podrá recibir orientación sobre su situación y posibles opciones de acceso a programas sociales.