En horas de la noche de este martes 28 de abril se registró un ataque armado en el barrio Las Américas, localidad Metropolitana de Barranquilla, que dejó como saldo un hombre muerto.

Leer más: Caen ‘Cheo’, ‘Fran’ y ‘Jose’, presuntos expendedores de estupefacientes en Candelaria

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon Albert Flórez Grau, de 45 años de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, siendo las 8:30 p. m., Jhon Albert se encontraba sobre la carrera 3 con calle 53B, cuando fue sorpresivamente interceptado por dos sujetos a pie.

Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para luego huir con rumbo desconocido.

Malherido, Flórez fue trasladado de urgencia por los moradores de la zona hasta la Clínica San Ignacio. No obstante, un médico de turno certificó su muerte minutos después de su ingreso debido a la gravedad de sus heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima presentaba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2015.

Asimismo, Inteligencia reveló que la zona donde se perpetró el homicidio tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del crimen y lograr la captura de los agresores.