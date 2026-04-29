Congeladores, neveras, termos, pesos, barriles y hasta estufas industriales están siendo entregadas por el alcalde Yahir Acuña Cardales a los emprendedores y pequeños comerciantes de la ciudad.

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La más reciente de estas entregas se produjo en la plaza de Mercado Público de Sincelejo y los beneficiados fueron los vendedores del pabellón de carnes, además de los vendedores de bebidas calientes, así como los vendedores de fritos y asados que se sitúan en los alrededores del Estadio Mundialista 20 de Enero, quienes a propósito han tenido en esta última semana muy buenas ventas gracias al desarrollo de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se juega en la ciudad con la participación de 12 selecciones.

El alcalde Yahir Acuña Cardales lidera de forma directa la entrega de las ayudas en el marco del programa Plante Y Pa’ lante, que es una iniciativa clave para dinamizar la economía y respaldar a quienes impulsan el desarrollo productivo de la ciudad.

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Cortesía Alcaldía de Sincelejo

“El compromiso es seguir llegando a más sincelejanos con oportunidades reales para fortalecer sus emprendimientos y mejorar su calidad de vida”, ha reiterado el alcalde durante estas jornadas que también se han cumplido en desarrollo de recorridos por barrios y la zona céntrica de la ciudad.

En la plaza de Mercado el carnicero Libardo Flores, uno de lo beneficiados, expresó su agradecimiento al mandatario de los sincelejanos. “Le doy gracias al alcalde Yahir Acuña por brindarme este congelador para mi negocio. Es el primer mandatario que se acerca y conoce de primera mano las necesidades del Mercado y de quienes aquí trabajamos”.

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Con PlanteYPa’lante se beneficiarán 6 mil emprendedores en distintos sectores de Sincelejo.

Anuncia obras

De otra parte, el alcalde aprovechó la presencia en la principal central de abastos de Sincelejo para anunciar las obras de mejoramiento del acceso a este lugar desde la Troncal. Lo hará con un sistema de pavimento rápido debido a la necesidad de tráfico en esa zona.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

A su vez les hizo saber a los vendedores en carretas que están en las afueras del Mercado que deben ubicarse en el interior de esta plaza porque una vez terminen las obras de construcción de la vía (Avenida La Paz) no podrán estar allí.