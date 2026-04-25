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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Sincelejo, que es Colombia en la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que inició este sábado 25 de abril, ha respondido masivamente como afición en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola donde se desarrolla el certamen deportivo.

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Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños en compañía de sus padres, se han dado cita a los estadios mundialistas que fueron intervenidos por la Alcaldía de Sincelejo para recibir no solo a los equipos y sus delegaciones extranjeras sino a todos los amantes de la pelota blanda o bola suave, como también se le conoce a esta disciplina deportiva.

La seguridad en Sincelejo fue reforzada con 600 policías durante el Mundial de Sóftbol

El mundial lo abrieron las novenas de Argentina y Nueva Zelanda que debutaron en el Estadio Eduardo Porras, siendo ganadora la primera imponiéndose 10 carreras por 2 ante Argentina, con una ofensiva contundente de 14 imparables y dos jonrones.

A esta hora juegan en el Estadio 20 de Enero las selecciones de Venezuela y Singapur. La primera se impone con 14 carreras por 0; mientras que en el Estadio Eduardo Porras Arrázola la novena de Japón le gana 6 carreras por 3 a República Checa.