Sincelejo, que es Colombia en la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que inició este sábado 25 de abril, ha respondido masivamente como afición en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola donde se desarrolla el certamen deportivo.

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Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños en compañía de sus padres, se han dado cita a los estadios mundialistas que fueron intervenidos por la Alcaldía de Sincelejo para recibir no solo a los equipos y sus delegaciones extranjeras sino a todos los amantes de la pelota blanda o bola suave, como también se le conoce a esta disciplina deportiva.

El mundial lo abrieron las novenas de Argentina y Nueva Zelanda que debutaron en el Estadio Eduardo Porras, siendo ganadora la primera imponiéndose 10 carreras por 2 ante Argentina, con una ofensiva contundente de 14 imparables y dos jonrones.

A esta hora juegan en el Estadio 20 de Enero las selecciones de Venezuela y Singapur. La primera se impone con 14 carreras por 0; mientras que en el Estadio Eduardo Porras Arrázola la novena de Japón le gana 6 carreras por 3 a República Checa.