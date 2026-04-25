Si usted es una de las personas que les gusta ahorrar agua en el hogar, déjenos informarle que la tecnología también está jugando a su favor.

Festival de la Leyenda Vallenata tendrá concursantes de siete países y 19 departamentos

Danielito, acordeonero mexicano fiel seguidor de El Binomio de Oro

Niños del corregimiento La Playa realizaron desfile de moda para celebrar su día

Y es que algunos modelos recientes de lavadoras incorporan sistemas que permiten recuperar el agua usada en cada lavado, una opción práctica que puede traducirse en ahorro económico y un menor impacto ambiental.

Equipos con tecnologías como Aqua Recovery Green, incluyen un sistema que permite detener el proceso justo antes de que el agua sea expulsada. En ese momento, la lavadora emite una señal para que el usuario decida si desea almacenarla.

Pexels Y es que algunos modelos recientes de lavadoras incorporan sistemas que permiten recuperar el agua usada en cada lavado, una opción práctica que puede traducirse en ahorro económico y un menor impacto ambiental.

A través de una conexión especial, el agua se puede dirigir a un recipiente externo, como un balde. Dependiendo del modelo y del programa seleccionado, es posible recuperar hasta 80 litros en un solo ciclo.

¿Para qué sirve reutilizar el agua de la lavadora?

El uso dependerá de la fase del lavado en la que se recupere:

Agua del lavado: contiene residuos de detergente y suciedad, por lo que es ideal para limpiar pisos, patios o baños.

Agua del enjuague: es más limpia y puede reutilizarse para lavar ropa de colores similares o incluso para riego, si se usan productos biodegradables.

Freepik A través de una conexión especial, el agua se puede dirigir a un recipiente externo, como un balde. Dependiendo del modelo y del programa seleccionado, es posible recuperar hasta 80 litros en un solo ciclo.

Además, una de las principales ventajas es la flexibilidad. No es una función automática obligatoria: el usuario decide cuándo activar la recuperación según sus necesidades.

Ahorrar en agua le permite reducir el consumo de agua potable, disminuir el gasto en servicios públicos y aprovechar mejor los recursos en el hogar.

Para sacarle el máximo provecho sin afectar la higiene, es importante seguir algunas prácticas: