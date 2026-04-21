Elegir entre detergente líquido o en polvo no tiene una única respuesta, pues todo depende del tipo de suciedad, el tejido de las prendas y la temperatura del agua.

‘El Diablo viste a la moda 2’: así fue la premiere de la película en Nueva York

El guion original de Annie Hall y otros objetos de Diane Keaton saldrán a subasta

La tercera temporada de ‘Merlina’ viaja a París

El detergente líquido suele ser más efectivo frente a manchas de grasa y aceite, mientras que el detergente en polvo destaca en prendas muy sucias o lavados a temperaturas más altas.

Pexels Entre las ventajas que hay en lavar con detergente es que se disuelve fácilmente incluso en agua fría, funciona mejor en ciclos cortos, no deja residuos en la ropa y es eficaz contra manchas grasas.

Estas son las ventajas de lavar con el detergente líquido

Entre las ventajas que hay en lavar con detergente es que se disuelve fácilmente incluso en agua fría, funciona mejor en ciclos cortos, no deja residuos en la ropa y es eficaz contra manchas grasas.

Sin embargo, también presenta desventajas, como el uso frecuente de envases plásticos y la presencia de perfumes o conservantes en algunas fórmulas.

Freepik El detergente líquido suele ser más efectivo frente a manchas de grasa y aceite, mientras que el detergente en polvo destaca en prendas muy sucias o lavados a temperaturas más altas.

Estas son las ventajas de lavar con el detergente en polvo

Lavar con detergente en polvo es un precio más bajo por lavado, envases de cartón reciclables, mejor rendimiento en ropa muy sucia y mayor eficacia en agua caliente o tibia.

Como desventaja, puede dejar restos en la ropa si no se disuelve bien, especialmente en lavados con agua fría.

Lavar con detergente en polvo es un precio más bajo por lavado, envases de cartón reciclables, mejor rendimiento en ropa muy sucia y mayor eficacia en agua caliente o tibia.

Pero el mercado ha evolucionado y hoy existen alternativas más prácticas y sostenibles:

Cápsulas: ofrecen dosis exactas y facilidad de uso, ideales para quienes buscan comodidad

ofrecen dosis exactas y facilidad de uso, ideales para quienes buscan comodidad Tiras de detergente: ligeras, concentradas y con menor impacto ambiental

ligeras, concentradas y con menor impacto ambiental Escamas de jabón de Marsella: opción natural, sin químicos agresivos y apta para pieles sensibles

¿Cuál detergente elegir según cada situación para su ropa?

Para las manchas de grasa el detergente líquido, para ropa muy sucia el detergente en polvo, para ahorro el detergente en polvo y para comodidad las cápsulas.