En la madrugada de este martes 21 de abril se confirmó el fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, reconocido por su participación en ‘El Chavo del 8’ y diversas producciones de televisión.

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Asimismo, la noticia fue informada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje de despedida para el artista. “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

Por otro lado, los familiares no han dado a conocer la causa oficial de su muerte. No obstante, meses atrás el propio actor había hablado públicamente sobre su estado de salud. En una entrevista con el canal de Matilde Obregón, explicó que padecía EPOC, una enfermedad que afectó de manera significativa su capacidad respiratoria.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, confesó.

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Además, señaló que su condición empeoró luego de contraer COVID-19. “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”.

Pese a enfrentar diversos problemas de salud, entre ellos afecciones en la columna, el corazón y los riñones, el actor nunca consideró alejarse de su profesión. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.

Durante su lucha contra la enfermedad, Ricardo de Pascual vivió una historia personal que llamó la atención del público. Tras recibir un diagnóstico complicado, decidió casarse con Martha, quien anteriormente había sido monja.

Su relación comenzó a través de redes sociales y fue creciendo con el paso del tiempo. “Era su fan y era monja. Fui monja y por una situación de salud salí de la congregación, no me corrieron. Estuve ahí nueve años, estuve feliz... Tuve una mala cirugía de intestino y estando en recuperación escribía y hacía presentaciones para escuelas. Una amiga me metió a una red social, ahí conocí a Ricardo. Empezamos a intercambiar mensajes, luego nos encontramos en Puebla”, expresó Martha.

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Asimismo, después de 18 años de relación, la pareja formalizó su unión por lo civil y posteriormente realizó una ceremonia religiosa en plena pandemia. “Nos casamos en la pandemia y por Zoom. Un doctor lo había desahuciado, le dijo que no llegaba ni a abril. El padre que lo iba a confesar nos dijo: ‘¿Se quieren casar? Tómense de las manos’. Y así fue”.

Por otro lado, Ricardo de Pascual, nació el 21 de agosto de 1940, y desarrolló una destacada carrera en el teatro de revista y la comedia popular. Su paso por las producciones de Roberto Gómez Bolaños le permitió interpretar personajes recordados tanto en ‘El Chavo del 8’ como en ‘El Chapulín Colorado’.

También participó en programas como ‘El tesoro del saber’, ‘Odisea Burbujas’, ‘Vecinos’ y ‘Una familia de diez’, entre otros.

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