Hay grandes planes para disfrutar. La Fábrica de Cultura, espacio formativo y de exhibición artística de la Alcaldía de Barranquilla, se consolida como uno de los escenarios más activos de la vida cultural de la ciudad, con una programación especial durante el mes de abril, diseñada para públicos diversos y centrada en la experiencia, la reflexión y el encuentro.

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A lo largo del mes, la agenda articula literatura, música, teatro, formación y programación familiar, reafirmando el papel de la Fábrica como un espacio donde la cultura no solo se consume, sino que se vive.

Día del Libro

La programación inicia con dos encuentros que ponen en diálogo a autores y creadores cuya obra conecta literatura, pensamiento y realidad.

El primero lleva por título ‘Un buen día: 30 microficciones para un mundo mejor’ a las 4:00 p. m. Allí la autora y activista ambiental colombiana, Oriana Mendoza, única representante del país en esta antología internacional, comparte escenario con la argentina Nasha Cuvelier, directora de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, en una conversación que entrelaza literatura, conciencia ambiental y visión global. Presenta: Gina Borré, fundadora de la Comunidad Dos Latinas.

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Luego, a las 5 de la tarde, se vivirá el espacio denominado La primera vez: 44 libros, una misma historia’ en el que el reconocido creador Dago García, figura clave de la narrativa audiovisual en Colombia; productor, director, guionista y Viceppresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, propone un recorrido por 44 los libros que han inspirado la multipremiada serie “La Primera Vez”, Top 10 de Netflix en 14 países. Presentan los periodistas culturales, Cristina Said y Jorge Mario Sarmiento.

Fábrica Kids

La Fábrica abre una nueva línea de programación para niños y familias, con artistas que entienden el escenario como un espacio de juego, imaginación y conexión.

La agenda será el 25 de abril con la obra ‘Apúntale al medio’ de la Compañía Baúl Polisémico (3:00 p.m.).

El colectivo Baúl Polisémico, reconocido por su trabajo en teatro y creación escénica para públicos infantiles, presenta una obra que combina actuación, títeres y humor, en una experiencia participativa que involucra tanto a niños como a adultos.

Además Juliana García, actriz revelación del año, destaca por su talento y un mensaje claro sobre identidad

Su propuesta se caracteriza por un lenguaje cercano, creativo y profundamente humano, capaz de activar la imaginación y generar vínculos a través del juego.

Espacio para la danza

Luego, el 29 de abril se vivirá el Día Internacional de la Danza con el show ‘Colombia Mítica’ de la Compañía de Danzas Mónica Lindo (7:00 p.m.)

Regresa a Barranquilla una de las experiencias escénicas más poderosas sobre identidad y memoria del país.

“Colombia Mítica”, dirigida por la maestra Mónica Lindo, con más de tres décadas de trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, propone un viaje sensorial a través de los mitos y leyendas que atraviesan la historia cultural de Colombia.

También Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen en canción inspirada en ‘Cien años de soledad’

Desde el Caribe hasta el Pacífico, los Andes y los llanos, la obra construye un universo donde el cuerpo, la música y la escena dan vida a relatos que han definido nuestra identidad.

Más que una función, es una experiencia inmersiva donde la tradición se resignifica en el presente a través de bailarines que encarnan la riqueza cultural del país con fuerza, precisión y sensibilidad.

Sonidos de Jazz

El 30 de abril la Fábrica acoge el Día Internacional del Jazz desde las 7 de la noche con ‘Encuentros: música sin fronteras’ con el Colectivo D6+ (Colombia) y Samy Thiébault (Francia).

El mes cierra con un concierto de alto nivel artístico e internacional que reafirma a Barranquilla como territorio de encuentro cultural.

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Colectivo D6+ (Colombia) es un ensamble liderado por el baterista y productor, tres veces ganador del Grammy, Einar Escaf, junto al pianista Leonardo Donado y los destacados músicos Julio Frías, Iván Silguero, Ricardo Ospina y José David Solano.

Más que un grupo, es una experiencia sonora que conecta lo ancestral con lo contemporáneo, donde la improvisación y el ritmo del Caribe transforman al público en parte activa del concierto.

Por su parte, Samy Thiébault (Francia) es reconocido saxofonista, flautista y compositor, cuya obra ha explorado profundamente las sonoridades del Caribe. Con proyectos como Caribbean Stories y Awé!, llega a Barranquilla tras recorrer escenarios internacionales, integrando tradición y vanguardia en una propuesta de gran riqueza artística.

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Un encuentro donde el jazz se manifiesta como lenguaje sin fronteras: un diálogo entre culturas, sonidos y sensibilidades que convierte cada interpretación en un momento único e irrepetible.

Cultura accesible, cultura sostenible

La Fábrica de Cultura reafirma su compromiso con el acceso a la cultura a través de boletería a precios accesibles, disponible en caribecrea.co y la plataforma Passline.

Además, “Colombia Mítica” y “Encuentro: Música Sin fronteras”, cuentan con una preventa especial con el 30% de descuento, invitando al público a asegurar su lugar en una experiencia única.

Esta programación también se hace posible gracias a la participación de entidades aliadas como la Alianza Francesa, la Universidad del Norte y el Museo de Arte Moderno, que se unen a la Alcaldía de Barranquilla para fortalecer nuestros espacios de exhibición y circulación cultural.

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Esta apuesta colectiva permite que más personas accedan a la programación, al tiempo que fortalece la sostenibilidad de los artistas y proyectos culturales. Cada entrada es un respaldo directo al ecosistema creativo de la ciudad.