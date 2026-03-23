La noche de este domingo en el auditorio Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura se transformó en un viaje íntimo por la historia del merengue y la música caribeña. La protagonista fue la corista dominicana Adalgisa Pantaleón, la voz que durante décadas acompañó a Juan Luis Guerra en clásicos como ‘Como abeja al panal’, ‘Viene a pedir mi mano’ y ‘Estrellitas y duendes’.

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En el marco del Carnaval Internacional de las Artes, que en 2026 celebró sus 20 años de historia, Pantaleón debutó ante el público de la “fiesta de la reflexión’ con una conversación musical cargada de memoria, humor y emoción, guiada por el periodista e investigador cultural Henry Cervantes.

Orlando Amador Adalgisa Pantaleón en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

La sesión, titulada “Adalgisa Pantaleón le da el sí a Barranquilla”, fue un reconocimiento a una artista cuya voz ha sido columna vertebral de una de las agrupaciones más influyentes del Caribe. Entre anécdotas y confesiones, Pantaleón dejó ver la disciplina y el rigor detrás de una carrera construida en la sombra del estrellato, pero con brillo propio.

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“Crecí en un hogar musical, desde niña he cantado y no he parado de hacerlo a ritmo de merengue o salsa porque muchos desconocen que integré la Fania All Stars para la película ‘Yo soy la salsa’, allí compartí escenario con grandes figuras como Johnny Pacheco o Cheo Feliciano”, recordó la mujer que vistió de rojo.

Orlando Amador Adalgisa Pantaleón en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

Explicó que ‘Como abeja al pañal’ surgió como un jingle para un ron dominicano, en el que un joven de escasos recursos se enamora de una mujer adinerada y sus padres lo impiden, pero él les dice “que las palmas son más altas y los puercos comen de ella”.

Sobre su labor al lado de Juan Luis Guerra sostuvo que llegó como un reemplazo momentáneo, pero el propio Juan Luis le pidió al final que se quedara en su agrupación 4.40. “Creamos una familia que a la postre no puedo dejar de lado porque aunque ya no hago giras, sigo grabando con ellos”.

Cargada de buena música

Acompañada por el grupo Son de La Cueva, la cantante reinterpretó algunos de los temas que marcaron generaciones, desatando la ovación del público.

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Su repertorio inició con ‘Lágrimas negras’ y el bolero ‘Sabor a mí’. Luego se sumaron voces como la de Fausto Chatela y Mary Bella para interpretar merengues como ‘Si tú te vas’ que puso a bailar a todos los presentes. El show siguió con el son ‘La mulatona’ del Trío Matamoros. Un momentazo se vivió cuando Adalgisa invitó al cartagenero Juan Carlos Coronel para cantar ‘Como abeja al pañal’.

Orlando Amador Adalgisa Pantaleón en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

Cada canción fue recibida como un recuerdo compartido, como si la ciudad entera reconociera en su voz parte de su propia banda sonora.

El auditorio, ubicado en la Fábrica de Cultura, se convirtió en un espacio de celebración. Allí, la artista dominicana además de repasar su trayectoria, también reafirmó el poder de las coristas en la construcción del sonido latinoamericano, un rol históricamente invisibilizado.

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“Barranquilla tiene algo especial, una energía que abraza”, dejó entrever Pantaleón durante la charla, en un gesto que selló simbólicamente su conexión con la ciudad.

Así, entre aplausos, risas y música, Adalgisa Pantaleón encontró en la Arenosa un nuevo “panal cargado de miel”: un público cálido, conocedor y profundamente agradecido. Y Barranquilla, a su vez, le dio el sí a una voz que, aunque acostumbrada a los coros, demostró que también sabe brillar en el centro del escenario.