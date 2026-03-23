En una velada cargada de recuerdos, música y tradición, la sesión ‘Alma de juglar: recordando a Landero y a Escalona’ se convirtió este domingo en uno de los momentos más emotivos de la clausura del Carnaval Internacional de las Artes. Desde las 6:30 p. m., el teatro Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura, que lució abarrotado, abrió sus puertas a un público ávido de raíces sonoras y relatos que honran el alma del Caribe colombiano.

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Orlando Amador Yeison Landero en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

El protagonista de la noche fue el músico sanjacintero Yeison Landero, nieto del juglar Andrés Landero, reconocido como el heredero de la cumbia sabanera, quien sostuvo una conversación íntima y reveladora con el divulgador cultural José Luis Simanca, ampliamente conocido como ‘PrimoECosta’. Su entrada fue a ritmo de música con el tema ‘Teófilo’, que de inmediato activó a los espectadores.

Orlando Amador Yeison Landero en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

El diálogo, atravesado por anécdotas familiares, reflexiones sobre la tradición oral y el valor del legado musical, permitió al público acercarse a la esencia de dos figuras fundamentales: Andrés Landero y Rafael Escalona.

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Durante la charla, Landero evocó la influencia de su abuelo, el legendario acordeonero Andrés Landero, considerado uno de los pilares de la cumbia sabanera, y resaltó la vigencia narrativa de las composiciones de Rafael Escalona, cuyas historias siguen latiendo en el imaginario popular.

Orlando Amador Yeison Landero en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

“Honramos la memoria de nuestros maestros porque nos muestra muchos personajes que han hecho mucho por nuestra música, de eso se trata la música, de sacar a flote los recuerdos y los sentimientos”, expresó el artista ante un auditorio que respondió con aplausos y complicidad.

“No soy solo un heredero, soy un puente que conecta nuestras raíces cumbiamberas con otros países como México, por ejemplo, donde no saben qué es una pava congona, pero igual bailan y gozan con esta propuesta”, explicó Yeison.

Orlando Amador Yeison Landero en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

‘Virgen de la Candelaria’ fue otro de los temas que eligió el heredero musical de Andrés Landero para seguir ganándose los aplausos, sobre todo al explicar que su abuelo fue quien introdujo el bajo a la cumbia e invitó a todos a bailar.

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De esta manera, la palabra dio paso a la música. Acordeón en mano, Yeison Landero ofreció una muestra vibrante de su repertorio, en el que confluyen la tradición y una sensibilidad contemporánea. Los ritmos sabaneros, cargados de cadencia y nostalgia, hicieron que el público se levantara de sus asientos para acompañar con palmas una interpretación que fue un verdadero acto de afirmación cultural.

Orlando Amador Yeison Landero en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

“Mi abuelo me contó que en su momento cada músico tenía un estilo propio, Aníbal Velásquez con la guaracha, Alfredo Gutiérrez con el pasebol y Andrés Landero con su cumbia en acordeón, hoy lastimosamente todos los músicos se parecen”, dijo el joven. Acto seguido interpretó ‘Santa Lucía’.

El remate fue con temas como: ‘La hamaca grande’, ‘perdí las abarcas’ y ‘Prende la vela’, empezando a marcar el cierre de la vigésima edición del Carnaval Internacional de las Artes, un evento que durante tres días reunió a artistas, pensadores y creadores en torno a diversas manifestaciones culturales. Con esta clausura, el telón cae sobre una edición que apostó por el diálogo entre generaciones y por la preservación de las identidades sonoras del Caribe.