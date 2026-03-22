Colombia despide a uno de los nombres que transformaron su cultura gastronómica. Eduardo Robayo Ferro, fundador de la cadena Kokoriko, murió el pasado 21 de marzo a los 91 años, dejando tras de sí una historia empresarial que marcó varias generaciones.

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Su nombre no siempre fue visible para el gran público, pero su impacto sí lo fue: está en los almuerzos familiares, en las celebraciones sencillas y en la memoria de quienes crecieron con el pollo asado como una opción infaltable. Antes de su iniciativa, este producto no tenía el lugar protagónico que hoy ocupa en la mesa de los colombianos.

La historia comenzó a finales de la década de 1960, cuando Robayo Ferro decidió apostar por un modelo de negocio poco explorado en ese momento. Con visión comercial y disciplina, impulsó la expansión de la marca hasta convertirla en una de las cadenas más reconocidas del país, con presencia en múltiples ciudades y una identidad fácilmente reconocible.

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Más allá del crecimiento empresarial, su apuesta ayudó a consolidar una industria y a generar miles de empleos, en un sector que con el tiempo se volvería altamente competitivo. Kokoriko no solo vendía pollo: estandarizó una experiencia, posicionó un producto y construyó una marca que logró permanecer vigente durante décadas.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a surgir mensajes de reconocimiento desde distintos sectores. Empresarios y ciudadanos destacaron su papel como pionero, pero también como símbolo de una época en la que el emprendimiento local comenzaba a abrirse camino con fuerza en Colombia.

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Con su muerte se cierra un capítulo discreto, pero determinante. El de un empresario que, sin buscar protagonismo, terminó influyendo en algo tan cotidiano como lo que millones de personas eligen poner en su mesa.