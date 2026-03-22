Falleció Edith Ulloque Pérez, quien fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1961 y una de las figuras recordadas en la historia de esta emblemática celebración cultural del país.

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Ulloque Pérez fue protagonista de una etapa significativa para el Carnaval, en momentos en que la fiesta avanzaba hacia una mayor apertura y representatividad social.

Su reinado es evocado como parte de una generación de soberanas que contribuyeron a consolidar el carácter popular y diverso de la festividad.

Cortesía Edith Ulloque Pérez fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1961.

Era tía de Sofía Chaves Ulloque, quien fue reina del Carnaval de Barranquilla en Bogotá, lo que demuestra que trabajó para que esta fiesta cultural se transmitiera de generación en generación.

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Junto a su esposo Jorge Serrano adquirieron en la década de los 80 la emisora Radio Bucaramanga (y Géminis Stereo) de la familia Sorzano Paz.

En su cuenta de X, el Carnaval de Barranquilla lamentó su fallecimiento y recordó el legado que deja en la historia de la fiesta más grande del país.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Edith Ulloque Pérez, Reina del Carnaval de Barranquilla 1961. Su reinado marcó una etapa en la que el Carnaval fortaleció su vínculo con la identidad popular y la participación ciudadana, consolidándose como una celebración más cercana y auténtica”, expresó.