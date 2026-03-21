Tras el éxito absoluto que obtuvo durante la temporada carnavalera con el tema Chévere que se convirtió en uno de los más sonados el mes pasado, la cantante barranquillera Aria Vega debutará esta noche en el Festival Estéreo Picnic que celebra 15 años de historia.

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También sus otros sencillos Ay mama y Agua e’ panela se reproducen por millones en plataformas digitales como Spotify, en la que ya acumula más de 40 millones de vistas.

Ella simplemente se está disfrutando este momento de expansión internacional, que la llevó también a ser la imagen de Fallabela que lanzó una colección de prendas de vestir para asistir a los festivales más importantes del país como Estéreo Picnic.

Además, Mariana Padilla (su nombre de pila), trabajará con Rebeca León, quien ha estado detrás de J Balvin, Rosalía y Anitta, lo que muy seguramente le permitirá darse a conocer a nivel internacional.

‘La Nena de Quilla’ se presentará este sábado a las 4 p. m. en el escenario de Smirnoff del Festival Estéreo Picnic. Y como para cualquier artista en expansión, llegar ahí se siente como un paso gigante.

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““El año pasado estuve acompañando a un amigo que se llama Magna, con una canción que tenemos juntos en ese escenario. Yo decía: ‘juepucha, qué bacano sería tener mi propio show aquí y pues un año después pa allá vamos’. Entonces, un sueño hecho realidad”, dijo.