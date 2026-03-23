La cantante estadounidense Sabrina Carpenter, una de las estrellas más destacadas del pop actual, encabezó este domingo el cierre del Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá, en una jornada que puso el broche final a tres días de música en vivo ante cerca de 40.000 asistentes por día en el parque Simón Bolívar.

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La artista, que debutó en el festival, conectó desde el inicio con un público mayoritariamente joven en un espectáculo que combinó coreografías, cambios de vestuario y una puesta en escena marcada por su estética pop y un tono provocador que se ha convertido en sello de su actual gira con luces vibrantes y una escenografía que reforzó el carácter teatral del show.

Con guiños constantes al público y una actitud desenfadada sobre el escenario, Carpenter desplegó su faceta más atrevida, jugando con dobles sentidos y gestos sugerentes que encendieron a los asistentes, especialmente en los momentos más coreografiados del show.

Uno de los instantes más esperados llegó con la interpretación de ‘Juno’, tema en el que la artista suele improvisar una dedicatoria personalizada en cada concierto y convertido ya en un ritual dentro de sus presentaciones.

En Bogotá, Carpenter no rompió la tradición y mencionó a Doechii, la cantante estadounidense que se había presentado previamente en el mismo escenario, desatando la euforia inmediata del público.

“Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi último concierto en Sudamérica”, dijo la cantante en uno de los momentos del concierto, lo que reforzó su conexión con los asistentes, que acompañaron cada canción con gritos y cánticos.

En medio del show, Carpenter tuvo que hacer una breve pausa para tomar oxígeno debido a la altura de Bogotá, una situación que ya ha afectado a otros artistas que se presentan en la capital colombiana.

Acompañada por un grupo de bailarines y apoyada en una producción visual dinámica, la artista repasó algunos de sus temas más conocidos como ‘Please, Please, Please’, ‘Espresso’ y ‘Manchild’, y consolidó su momento de proyección internacional ante el público colombiano.

Habitual diversidad del FEP

Antes del cierre, la jornada había estado marcada por la diversidad de sonidos. La banda estadounidense Interpol regresó a Bogotá con su característico sonido post-punk en un concierto sobrio y atmosférico, en el que repasó varios de los temas más representativos de su carrera.

Por su parte, Deftones aportó la cuota más contundente del día con un show cargado de guitarras densas y una energía constante que encontró eco en un público fiel, que siguió cada canción con intensidad.

El cartel del domingo también incluyó otras propuestas que mantuvieron el flujo de asistentes durante toda la jornada, en un recinto que volvió a llenarse desde primeras horas de la tarde.

Con tres jornadas consecutivas, el Estéreo Picnic confirmó su posición como uno de los festivales más importantes de América Latina, con un cartel que incluyó figuras internacionales como The Killers, Tyler, the Creator o Lorde, junto a una amplia presencia de artistas emergentes y locales.

Experiencias más allá

A lo largo del fin de semana, el evento apostó por una experiencia que fue más allá de la música, con intervenciones artísticas, espectáculos y espacios interactivos que formaron parte del recorrido del público.

El festival, que este año celebró su edición número quince, volvió a consolidar a Bogotá como un punto clave dentro del circuito global de conciertos, con una asistencia masiva y una programación que equilibró grandes nombres y nuevas apuestas.

Con el cierre de esta jornada, el FEP baja el telón de una edición marcada por la diversidad sonora, la alta convocatoria y la conexión entre artistas y público, en una ciudad que durante tres días convirtió la música en su principal escenario.

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Los miles de asistentes abandonaron el parque Simón Bolívar entre luces, música y una sensación de despedida colectiva.