Hay personajes que no se presentan sino que se reconocen. El Chapulín Colorado es uno de ellos. Basta que aparezca en pantalla, que se tropiece un poco, que suene el chipote chillón, para que algo muy parecido a la memoria afectiva se active. Los Colorado, la nueva serie animada de HBO Max, parte justamente de ahí, de ese lugar donde todos creemos conocer al personaje, pero todavía hay espacio para sorprendernos.

Y precisamente esta serie plantea preguntas como: ¿qué pasa con el Chapulín cuando no está salvando al mundo? ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo convive con su esposa Susana, sus hijos Lina y Bobby y una madre tan imparable como Doña Luisa?

Para Jesús Guzmán, voz del personaje desde hace dos décadas, ahí está una de las claves del proyecto. “Se logró mantener vivo un personaje que todo mundo tiene perfectamente en la memoria, pero llevarlo a un lugar totalmente desconocido: su familia, su casa. Eso lo obliga a desdoblarse hacia una parte que no habíamos visto tanto, la del papá cariñoso, el esposo, sin perder su torpeza ni su heroísmo”, dijo el actor en conversación con EL HERALDO.

La serie no borra lo que el público ya conoce, sino que al contrario, juega con eso. La primera aparición del Chapulín en el episodio inicial funciona como una declaración de principios. “Todos esperamos que aparezca, que diga su frase, pero dijimos: ok, ¿cómo lo presentamos visualmente ahora?”, cuenta Rodolfo Riva Palacio.

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La respuesta fue una entrada espectacular y fiel al espíritu del personaje. Hay giro heroico, hay dimensión fantástica, pero también se le cae el chipote chillón y recibe un cañonazo casi de inmediato. En ese momento, dice Rodolfo, el espectador ya sabe en qué tono está parado todo. Humor físico, torpeza entrañable, ritmo rápido y una comedia que no se toma demasiado en serio.

Cortesía HBO max

Probaron muchos estilos

Para acercar al Chapulín a quienes nunca lo vieron en televisión, el equipo pasó por un proceso largo de exploración visual. “Se probaron muchos estilos: desde referencias tipo Rick and Morty hasta cosas más cercanas a Disney. Se hicieron pruebas con audiencia para encontrar un camino que respetara lo construido y al mismo tiempo se sintiera fresco”, explica Rodolfo.

El resultado es un diseño que parece un guiño permanente al pasado con colores que se salen de la línea, sombras punteadas, una estética que recuerda al cómic clásico, pero con ritmo y lenguaje de animación contemporánea, dando como resultado un personaje de hace 50 años contado con pulso de ahora.

20 años como El Chapulín

Pero si hay algo que justamente destaca en esta serie es que Jesús Guzmán cumple 20 años interpretando al Chapulín, y hablar de eso lo lleva inevitablemente a un recuerdo íntimo y pocas veces compartido.

La última vez que vio a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, lo abrazó y le dijo algo que todavía lo emociona al contarlo: “Me voy contento sabiendo que mi voz se queda en buenas manos. Te encargo mucho mi voz”. Fue la última conversación que tuvieron. “Creo que la vida me dio la oportunidad de cumplir esa promesa. Cuidar ese legado ha sido uno de los gustos más grandes que me ha dado mi carrera”.

Rodolfo Riva Palacio no duda al respaldarlo al decir que para este proyecto se hizo casting, como debía hacerse, pero la conclusión fue que “nadie lo hace como Jesús. Conoce las inflexiones, la psicología del personaje. A veces nosotros venimos con otro ritmo y él nos aterriza, nos dice cómo lo diría el Chapulín. Así como el corazón de la serie es el personaje, el corazón del reparto es él”.

Cortesía HBO max

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El resto del elenco, que incluye a Verónica Bravo, Regina Ruiz Carrillo, Jorge García Lemus, Claudio Herrera, Noé Velázquez y otros nombres sólidos del doblaje, completa un universo que se siente cuidado y vivo.

Los Colorado es una producción que no busca reemplazar al Chapulín que ya existe en la memoria colectiva. Lo que hace es abrirle la puerta de la casa, sentarlo en la mesa familiar y demostrar que, incluso después de tantas décadas, todavía tiene algo nuevo que decir. Y sobre todo, algo que sigue dando risa.