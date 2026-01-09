No hay un héroe más noble que El Chapulín Colorado. Por ello, en ‘Los Colorado’, la nueva serie animada que expande el universo de El Chapulín Colorado, regresa con una sorpresa que nadie veía venir: su familia.

Disponible en HBO Max y Cartoon Network, la serie no solo enfrenta a este querido personaje a los villanos más peligrosos de su universo, sino que también abre la puerta a su vida cotidiana, esa que ocurre cuando no está respondiendo al ya legendario llamado de auxilio “¡Oh! Y ahora… ¿quién podrá ayudarnos?”.

Entre amenazas interdimensionales, científicos sin escrúpulos, piratas fuera de época y todo tipo de villanos, ‘Los Colorado’ construye un mundo donde la aventura convive con la comedia familiar, y donde cada personaje aporta algo al caos que define a Ciudad Caótica.

LOS HÉROES

El Chapulín Colorado: Temeroso, torpe y con un corazón más grande que cualquier peligro, el Chapulín siempre encuentra la manera de superar sus miedos cuando todo parece estar en su contra. En esta historia, además de enfrentarse a los villanos que amenazan a Ciudad Caótica, debe asumir su faceta más humana: ser esposo, padre y, por supuesto, hijo.

Susana Alegría de Colorado: Esposa del Chapulín y su complemento perfecto. Simpática, valiente y optimista, Susana es el pilar emocional y práctico de la familia. Su talento en la cocina y su emprendimiento en línea, Su Sana Comida, ayudan a sostener el hogar. Como mamá, busca el equilibrio entre firmeza y comprensión, y cuando se trata de fútbol, se transforma en la apasionada capitana de la porra oficial de los Piratas de Obregón.

HBO Max/Cortesía

Lina Colorado: La hija mayor, de 14 años, vive la adolescencia con toda la intensidad emocional que conlleva. Tímida, sensible y a veces extraña, Lina comienza a experimentar cambios inesperados cuando los efectos de la Chiquitolina —en la que cayó de bebé— empiezan a manifestarse en el momento más complejo de su desarrollo.

Bobby Colorado: Con 10 años, Bobby idolatra a su papá casi tanto como a su futbolista favorito, Julián Mempapé. Es intrépido, bromista y experto en tecnología. Videojuegos, drones y travesuras digitales forman parte de su día a día, generalmente para molestar a su hermana y divertirse sin medir el peligro.

Doña Luisa (La abuela): Madre del Chapulín y la definición de la abuelita mexicana sin filtro. Mandona, chismosa, entrometida y profundamente tradicional, Doña Luisa es tan amorosa como explosiva. Peleonera por naturaleza, ante cualquier provocación, la chancla nunca está lejos.

Profesor Inventillo: Científico, inventor y alquimista brillante, aunque un tanto desquiciado. Antiguo enamorado de Doña Luisa, es el cerebro detrás de los gadgets del Chapulín Colorado. Además, está a cargo de la Cárcel Interdimensional y de la N.A.CHA. (Naves Aeroespaciales Chapulinescas).

LOS VILLANOS

Tripaseca: Némesis del Chapulín Colorado. Antiguo compañero de secundaria y examigo que tomó el camino del crimen hasta convertirse en un gánster frío, inteligente y despiadado de Ciudad Caótica.

DR. Cerebrok: El villano más peligroso de todos. Un genio absoluto que recluta criminales para ejecutar un golpe maestro y someter a Ciudad Caótica. No siente empatía y siempre va un paso adelante.

HBO Max/Cortesía

Cuajináis: Gánster norteamericano cuya motivación no es el dinero, sino el miedo. Inteligente, manipulador y agresivo, disfruta generar caos sin razón aparente.

Profesor Popov: Científico y antropólogo extranjero sin escrúpulos. Sueña con capturar a Chimpandolfo para disecarlo y alcanzar la fama científica. Manipulador, mentiroso y peligrosamente obsesivo.

Tocadillo de Puertillo: Maestro del disfraz y la actuación, con múltiples personalidades. Se hace pasar por quien sea necesario para asaltar turistas en El Puertillo, lugar que cree le pertenece.

La madrastra: Hechicera de la Dimensión de los Cuentos. Obsesionada con la belleza y las selfies, planea contaminar las manzanas de Ciudad Caótica para convertir a todas las mujeres en brujas.

Alma negra y los piratas: Capitán pirata del siglo XVII, acompañado por el Matalote, el Panzaloca y el Sabandija. Su única misión es robar sin descanso y enterrar cofres de tesoro una y otra vez.

DR. Panchostein e Igorgonio: Originario de Tepito y de nombre real Pancho Rodriguestein, este científico crea piñatas con vida y dulces contaminados que provocan un intenso subidón de azúcar. Con un falso acento extranjero y la ayuda de su secuaz Igor, busca vengarse del Chapulín Colorado.

Esta serie mezcla acción, comedia y familia en un universo donde los héroes también tienen problemas en casa, los villanos no descansan y la vida cotidiana puede ser tan caótica como salvar el mundo.

‘Los Colorado’ es una producción original basada en los personajes de Chespirito (Roberto Gómez Bolaños), realizada por THR3 Media y Huevocartoon para Warner Bros. Discovery, con la intención de acercar al héroe latino más querido a nuevas generaciones, manteniendo el corazón y el ingenio que lo convirtieron en un ícono.

