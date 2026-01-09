Barranquilla ya está en ese punto en el que el cuerpo se prepara para el goce desenfrenado que se avecina. El evento más importante del precarnaval se aproxima, ese día en el que se concede el permiso para que la ciudad se entregue a su querida fiesta.

La Lectura del Bando se vivirá el próximo sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez y este viernes se entregaron detalles de lo que pronto vivirá la ciudad.

“Es un Bando diseñado por dos barranquilleros, pero que ha tenido la pluma y la letra acuciosa de nuestro rey. Nuestra reina ha sido gran artífice de cada momento, de cada trabajo y de cada sentido”, afirmó el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.

La puesta en escena girará alrededor de un homenaje a la raíz negra y a la diáspora afrocolombiana, declarada patrimonio, como base fundamental del Carnaval. “Ese tambor, esa música, ese movimiento que llega a estas tierras y se encuentra con el hombre caribe es la mezcla de lo que hoy es el Carnaval de Barranquilla”.

Detrás de esta propuesta hay más de dos meses de trabajo y una participación masiva de talento local. “Ha sido un trabajo arduo, de la mano de nuestra reina, bajo la dirección de Pedro Díaz, con más de 700 hacedores y 700 bailarines, jóvenes barranquilleros que le ponen el alma a nuestra fiesta”.

En el componente musical, el evento tendrá una nómina de peso como Chelito de Castro será nuestra cuota musical, Iván Villazón y el Grupo Niche.

El director también anticipó una puesta en escena distinta a lo visto en ediciones anteriores. “Llegaremos al estadio y encontraremos una puesta en escena diferente. Queremos que el espectáculo tenga mayor audición y mayor relevancia”.

Orlando Amador/El Heraldo

La raíz de su historia

La Reina Michelle no se cambia por nadie. Afirmó que se viene un espectáculo que, según sus propias palabras, será un reflejo de su historia, de su raíz y de la manera en que entiende la tradición.

“Todo lo que llevo soñando desde que soy una niña va a estar reflejado en esa noche del 17 de enero”.

La reina explicó que esta puesta en escena es el resultado de años de conversaciones y construcción creativa junto al director artístico Pedro Díaz. “No llevo días ni meses, sino años hablando de la historia que nos imaginábamos, de cómo quería que fuera mi Bando”.

Desde su mirada, lo que se verá el 17 de enero será distinto a todo lo anterior. “Esto no va a ser un Bando cualquiera, va a ser un espectáculo completamente diferente, completo. No falta nada”.

El compromiso con el espectáculo también se ha vivido en los ensayos. Aunque tradicionalmente la reina se integra en las etapas finales, ella decidió estar desde el comienzo. “Yo quería estar ahí presente. La música era demasiado importante para mí. Necesitaba conectar con cada canción, sentir lo que iba a bailar”.

A su lado, el Rey Momo, Adolfo Maury ha agradecido el cariño que ha recibido del público, el cual espera que pueda sumergirse con ellos en esta aventura carnavalera.

“Para nosotros es de mucha satisfacción cómo los jóvenes, las nuevas generaciones están captando lo que implica esto de la traición”.

Orlando Amador/El Heraldo

Tributo a la etnia afro

‘Raíz negra’ es el título del show, una apuesta que nació del trabajo conjunto con la reina y de un proceso de investigación en territorios clave. “Fuimos a hacer el trabajo de investigación para poder decir con firmeza: esto es lo que queremos”, expresó el director artístico, Pedro Díaz.

Según Díaz, es un tributo a la etnia afro y a su aporte determinante al territorio, al Carnaval y a Barranquilla. “Se le rinde homenaje a esta etnia maravillosa que ha aportado de manera impresionante a nuestro carnaval y a nuestra ciudad”.

El espectáculo inicia tras la entrega de las llaves de la ciudad con un opening que transporta al público a la selva africana. “Nos trasladamos a la selva africana con animales salvajes como el león, el leopardo, la cebra y las aves”, explicó.

De ahí se pasa al territorio africano propiamente dicho, construido a partir de un estudio histórico. “África tiene leyendas, fábulas, fauna, colores y tribus”.

La primera escena, llamada África imperial, muestra el enfrentamiento entre tribus, un conflicto que se transforma con la entrada de la reina. “Nuestra reina entra como una guerrera que defiende los valores y dice: vamos a unirnos todos”, relató. En ese momento, se integran elementos simbólicos clave. “Se le entrega un báculo y un turbante, dos elementos súper importantes para que esta historia tenga continuidad”.

