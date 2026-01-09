¡Oh sorpresa para todos!, el cantante boricua Bad Bunny inicia el año en aprietos, luego de que una mujer lo ha demandado tras afirmar que su voz fue utilizada sin permiso en dos éxitos del superastro.

La demanda, presentada este lunes (5 de enero) en Puerto Rico, alega que Tainaly Serrano Rivera se puede escuchar hablando en Solo de mí, una canción de 2018 incluida en el álbum debut de Bad Bunny, X 100pre, así como en el tema EoO de su último álbum No. 1, Debí Tirar Más Fotos.

El audio en cuestión supuestamente presenta a Rivera diciendo: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”. Rivera afirma que grabó esta frase a petición del socio productor de Bad Bunny, La Paciencia, cuando ambos estudiaban juntos en la universidad en 2018.

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, dice la demanda. “No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna”.

Rivera ha presentado una demanda por violación de la ley de derecho a la imagen de Puerto Rico y exige 16 millones de dólares en daños y perjuicios a Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio), La Paciencia (Roberto Rosado) y el sello discográfico del artista, Rimas Entertainment.

Según la demanda, Bad Bunny y sus colaboradores utilizaron de manera indebida la voz de Rivera no solo en los lanzamientos comerciales Solo de mí y EoO — que alcanzaron los puestos No. 93 y No. 24 en el Billboard Hot 100, respectivamente — sino también en actuaciones en vivo durante su histórica residencia en San Juan el año pasado.

Representantes de Bad Bunny, La Paciencia y Rimas no respondieron de inmediato a solicitudes de declaraciones de Billboard sobre la demanda.