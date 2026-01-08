Una sorpresiva operación militar de Estados Unidos en Caracas, conocida como “Resolución Absoluta”, fue la que obtuvo la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este operativo ejecutado por fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano ha dado bastante de qué hablar. No solo en el ámbito político que es el más importante, sino en el comercial.

El hecho no solo generó reacciones diplomáticas en todo el mundo, sino que también reactivó una curiosa teoría que circula desde hace años que es el llamado “pizza index” del Pentágono.

The closest pizzeria to the Pentagon, Nighthawk Brewery and Pizza, is reporting above average traffic.



As of 2:23pm ET pic.twitter.com/dc2XxwueqT — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 7, 2026

Según registros publicados por cuentas que monitorean la actividad comercial alrededor de la sede del Departamento de Defensa, durante la madrugada en que se ejecutó la incursión militar se presentó un incremento inusual en los pedidos de comida rápida en varios restaurantes cercanos al Pentágono, especialmente en cadenas de pizza ubicadas en Arlington, Virginia.

As of 7:18pmET pic.twitter.com/4or4OcgIE7 — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 5, 2026

Pizzato Pizza y Papa John’s, pizzerías cerca del Pentágono, reportaron un alza de ventas el día de la captura de Maduro

El aumento en la actividad se registró minutos después del inicio de la operación en Caracas y se normalizó poco después de que se confirmara que Maduro ya se encontraba bajo custodia estadounidense. Para muchos internautas, esta coincidencia refuerza la teoría de que cuando se desarrollan misiones de alto nivel, el personal del Pentágono permanece más tiempo del habitual en sus oficinas, generando bastante consumo nocturno por el hambre.

Aunque no existe evidencia oficial que demuestre una relación directa entre los pedidos de pizza y las operaciones militares, la teoría ha ganado popularidad en redes sociales gracias a la cuenta especializada en rastrear estos movimientos comerciales X ‘Pentagon Pizza Report’, la cual reportó un incremento de más del 700 % en pizzas compradas, en Pizzato Pizza, en Arlington y Papa John’s.