La peleadora mexicana Alexa Grasso volvió a ser tedenci en las redes sociales tras derrotar a Maycee Barber, en la UFC Fight Night.

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La pelea se llevó a cabo en Seattle. Grasso mostró precisión y control desde los primeros segundos. Pero el desenlace si estuvo muy fuerte.

Con una combinación bien ejecutada, la mexicana logró desestabilizar a su rival con un golpe directo que la envió a la lona. Sin dudarlo, Grasso aprovechó la oportunidad para cerrar la pelea en el suelo.

Captura de pantalla Alexa Grasso noqueó a Maycee Barber

Este hecho obligó al árbitro a detener el combate en pocos minutos, decretando la victoria por nocaut técnico.

Luego de la finalización, la atención se centró en el estado de Barber, quien permaneció varios instantes sin reaccionar con normalidad. El equipo médico ingresó rápidamente para asistirla, mientras el ambiente en la arena se llenaba de tensión.

Captura de pantalla Maycee Barber quedó mucho tiempo tendida en el ring

Con el paso de los minutos, la peleadora logró reincorporarse con ayuda, lo que trajo algo de tranquilidad tanto a su equipo como a los espectadores.

El desenlace generó múltiples comentarios en redes sociales. Mientras algunos destacaron la efectividad de Grasso, otros cuestionaron este tipo de deportes.

Aun así, la victoria fue reconocida como una de las más impactantes de la noche.