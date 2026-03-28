Manuela Gómez salió hace poco del reality La casa de los famosos Colombia, que fue una noticia bastante inesperada.

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Pero lo que es más inesperado es el ingreso de Aura Cristina Geithner. La actriz, cantante y modelo llega en un momento clave del programa, cuando las alianzas están en constante tensión.

Los cibernautas quedaron impresionados con la noticia que Aura Cristina Geithner iba a entrar pues no es una figura desconocida. Ha estado en MasterChef Celebrity Colombia y su personalidad fuerte, combinada con disciplina y carisma, la posiciona como una posible protagonista dentro de la casa.

La actriz, según lo anunciado por “El Jefe”, entraría el martes 31 de marzo, mientras que los participantes recibirán el aviso desde el día anterior.

Esta temporada ha estado con nuevas noticias, pues las otras dos participantes como la Beba y Marilyn Patiño volvieron por elección de los fanáticos. Ahora todos están a la expectativa de cómo puede ser la convivencia.