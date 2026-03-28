El éxito en taquilla de The Super Mario Bros. Movie (2023) no solo consolidó el interés del público por las adaptaciones de videojuegos, sino que también marcó un punto de inflexión para Nintendo y Illumination. A pesar de recibir críticas mixtas, la película logró conectar con audiencias globales, lo que llevó rápidamente a la confirmación de una secuela más ambiciosa: The Super Mario Galaxy Movie.

Este nuevo proyecto, inspirado en los videojuegos Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, no solo ampliará el universo narrativo del fontanero más famoso del mundo, sino que también podría redefinir la estrategia cinematográfica de Nintendo.

La nueva entrega ampliará el universo de Mario con importantes personajes de la saga

The Super Mario Galaxy Movie buscará llevar la historia a una escala más épica al incorporar figuras icónicas del universo de Mario. Entre los nuevos personajes confirmados se encuentran Bowser Jr., Yoshi y la Princesa Rosalina, quienes tendrán un papel relevante en la trama.

El elenco también destaca por la participación de figuras reconocidas de la industria del entretenimiento. Benny Safdie dará vida a Bowser Jr., mientras que Donald Glover interpretará a Yoshi y Brie Larson asumirá el rol de la enigmática Rosalina.

Con esta expansión, la película no solo profundiza en la mitología de Mario, sino que también busca atraer a una audiencia más amplia mediante un enfoque que combina nostalgia y espectáculo.

La aparición de Fox McCloud rompe la tradición de Nintendo en el cine

Uno de los anuncios más llamativos del proyecto es la inclusión de Fox McCloud, protagonista de la franquicia Star Fox. Este cameo representa un cambio significativo en la forma en que Nintendo ha manejado históricamente sus propiedades intelectuales.

Tradicionalmente, la compañía ha mantenido sus franquicias separadas, permitiendo cruces únicamente en contextos específicos como la saga de videojuegos Super Smash Bros.. La llegada de Fox McCloud al universo cinematográfico de Mario rompe con ese esquema y abre nuevas posibilidades narrativas.

A este movimiento se suma la confirmación de la presencia de los Pikmin, lo que refuerza la idea de una integración progresiva de distintas franquicias dentro de un mismo relato.

El proyecto podría estar sentando las bases de un universo cinematográfico compartido

La incorporación de personajes de distintas franquicias ha desatado especulaciones sobre la creación de un posible “Nintendo Cinematic Universe”. La estrategia recuerda a modelos exitosos en la industria del cine, donde múltiples historias convergen en un mismo universo narrativo.

En este contexto, la presencia de Fox McCloud no solo funcionaría como un guiño para los fanáticos, sino también como una puerta de entrada para futuras producciones centradas en Star Fox. Incluso se contempla la posibilidad de desarrollar un spin-off protagonizado por este personaje, ampliando así el alcance de la marca en el ámbito cinematográfico.

Aunque no se ha confirmado la participación de otros miembros del equipo de Star Fox, como Falco Lombardi o Slippy Toad, su eventual inclusión en proyectos futuros sigue siendo una posibilidad abierta.