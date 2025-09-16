En el marco de la celebración de los 40 años del videojuego Super Mario Bros., cumpliéndolos exactamente el pasado sábado, 13 de septiembre, ahora Super Mario la Película sorprendió con el título de su secuela.

En las últimas horas, Universal Pictures Colombia compartió al respecto: ¡Es oficial! Iremos más allá del Reino Champiñón en ‘Super Mario Galaxy: la Película’”.

Nintendo e Illumination vuelven a colaborar en la segunda entrega que millones de fans en todo el mundo están esperando: Super Mario Galaxy, que llegará a los cines en 2026.

“Este título nos transporta al icónico juego de 2007 del mismo título, donde Mario viaja por el espacio, saltando entre planetas y galaxias para rescatar a la princesa Peach”, destacó Universal.

El elenco estrella de esta película mantiene el cast de la primera entrega: Chris Pratt, Mario; Jack Black, Bowser; Charlie Day, Luigi; Anya Taylor Joy, Princesa Peach.

Nintendo/EFE El 13 de septiembre de 1985 se lanzó el videojuego.

Más detalles de la película

Entretanto, en una retransmisión en directo en sus redes, Nintendo confirmó los rumores que habían circulado en las últimas horas sobre el anuncio de una secuela de la adaptación de 2023, que fue la segunda película más taquillera de ese año, con 1.360 millones de dólares de recaudación, solo superada por ‘Barbie’ (1.447 millones).

Una cifra que la situó como la adaptación de un videojuego más exitosa en el cine, además de estar en el puesto 18 de las películas más taquilleras de la historia.La secuela estará de nuevo a cargo de los estudios Illumination, responsable de sagas como las de ‘Despicable Me’ (‘Gru: Mi villano favorito’), o ‘Sing’ (¡Canta1), además del filme de Super Mario de hace dos años.

El fundador de Illumination y productor del filme, Chris Meledandri, señaló que los 40 años que se cumplen desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros “son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura” que el personaje ha llevado a varias generaciones de todo el mundo.

“Super Mario Bros. ha dejado ya una huella indeleble en nuestra cultura”, afirmó Meledandri, que avanzó que el filme volverá a contar en su versión original con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach o Jack Black como Bowser.Una película que se inspira en la saga Galaxy del famoso videojuego pero en la que “habrá sorpresas”, agregó el productor.