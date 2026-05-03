No hubo grandes sorpresas entre los acordeoneros de la categoría Profesional que llegaron a disputar la final de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata esta noche.

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Con un escenario lleno que le madrugó a la cita, cada digitador debió interpretar los cuatro aires para tratar de convencer al jurado y al público desde la tarima ‘Colacho Mendoza’ del Parque de la Leyenda Vallenata de cumplir con los requisitos de sobra para ser el sucesor de Iván Zuleta.

Se trata de Javier Álvarez Orozco, Edgardo Bolaño Gnecco, Camilo Molina Luna, Jairo De la Ossa Otero, José Juan Camilo Guerra Mendoza ‘El Morocho’ y Omar Hernández Brochero ‘El Zorro’.

Jeisson Gutierrez Jairo De la Ossa, finalista de la categoría Acordeón Profesional.

En la ronda decisiva el público acompañó con aplausos a sus favoritos, quienes obtuvieron la misma puntuación 4.800.

El jurado lo integró Noe Martínez, Alfonso Cotes, Álvaro Meza, Luís Eduardo Nieves y Jaime Dangond.

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A las 8:41 p.m comenzó la competencia bajo la lluvia con el valduparense Javier Rodrigo Álvarez Orozco que fue el primero en presentarse junto al cajero Eildilson Arias y al guacharaquero Aristides Vargas presentando un repertorio propio, todos los temas son de su autoría. Inició con el paseo ‘El chichi’, el merengue ‘El último juglar’, el son ‘Mis dos hermanos’ y la puya ‘El gallo del Valle’.

Jeisson Gutierrez Javier Alvarez, finalista de la categoría Acordeón Profesional.

El segundo en terciarse el acordeón al pecho fue el riohachero Edgardo Alonso Bolaño Gnecco quien estuvo respaldado por el cajero Tony Álvarez y el guacharaquero Guismaldo Kanmerer.

Presentó el paseo ‘Las mujeres preguntando’ de Carlos Araque, el merengue de su autoría ‘Defendiendo mi legado’, el paseo ‘El coito’ de su bisabuelo Chico Bolaño y la puya ‘Ese negro si toca’ de Alejo Durán.

Jeisson Gutierrez Edgardo Bolaño, finalista de la categoría Acordeón Profesional.

El tercero en digitar fue Jairo Andrés De la Ossa Otero, oriundo de Barrancabermeja. Empezó con el paseo ‘Cariñito’, el merengue ‘Guayabo triste’ de Chente Munive, el son ‘La interiorana’ de Calixto Ochoa y la puya ‘Vuelve y juega De la Ossa’.

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El cuarto al bate fue José Juan Camilo Guerra Mendoza ‘El Morocho’, compañero de fórmula de Silvestre Dangond. Llegó acompañado de Adelmo Granados en la caja y del guacharaquero Reinaldo Ortiz. Iniciaron con el paseo ‘Las chanzas de Mariela’ de Ubersino Peñaloza, el merengue ‘El secreto’ de Lorenzo Morales, el paseo ‘Altos del Rosario’ de Alejo Durán y Pacho Rada y la puya ‘Se va a saber quién es quién’ de Reinaldo Ortiz.

Jeisson Gutierrez José Juan Guerra, finalista de la categoría Acordeón Profesional.

El quinto turno le correspondió al urumitero Omar Alberto Hernández Brochero ‘El Zorro’ a quien acompañó en la caja Jairo Acosta y en la guacharaca Dair Velásquez. Su repertorio fue el paseo ‘Canta vallenato’ de Lisandro Meza, el merengue ‘El Rey’ de Rafael Gutiérrez, el son ‘La niña Guillo’ de Alejo Durán y la puya ‘Homenaje a los maestros’ de su autoría.

Jeisson Gutierrez Omar Hernández, finalista de la categoría Acordeón Profesional.

El último concursante entre los profesionales fue el monteriano Camilo Andrés Molina Luna, fórmula musical de Gusi, quien sepresentó con el paseo ‘Ojazos negros’ de Lino J Anaya, el merengue ‘Amor de callejera’ de José Vicente Munive, el son ‘El sueño de un rey’ de su autoría y la puya ‘Llegó Camilo’ también de su inspiración.